Morte Diana Pifferi, la madre in aula: ‘Le chiedo di non sgridarmi, pensavo che il latte bastasse’

“Le chiedo gentilmente di non sgridarmi. Io pensavo che il latte nel biberon che le avevo lasciato in casa bastasse“.

Alessia Pifferi ha spiegato al pm che era certa che il latte lasciato nel biberon fosse sufficiente

L’ha dichiarato Alessia Pifferi, in Corte d’assise a Milano, dov’è imputata per omicidio con l’accusa di aver lasciato morire di stenti, nel luglio 2022, la figlia Diana, di un anno e mezzo. Così l’imputata ha risposto alla domanda del pm Francesco de Tommasi che le chiedeva se fosse a conoscenza delle conseguenze del digiuno prolungato.

“Ho trovato mia figlia nel lettino. Era mattina, ma non ricordo l’ora. Sono andata subito da mia figlia, l’ho accarezzata e ho capito che non si muoveva perché’ non giocava come le altre volte”. Diana “non era fredda, ho tentato di rianimarla, le ho fatto il massaggio cardiaco, la portai in bagno per bagnarle piedini, manine, viso e testina per cercare di farla riprendere. Il pannolino era sul letto” – ha raccontato Pifferi.

‘Dissi di aver lasciato Diana con una baby sitter perché ero sotto choc, chiamai il mio compagno ma non venne’

“Andai dalla mia vicina di casa, ma non c’era nessuno nel cortile e allora andai di fronte a casa mia. Le dissi che avevo bisogno di aiuto. Vide subito la bambina, andai in panico, tremai, mi misi a piangere. Chiamai il 118 e D’Ambrosio, ma lui non venne” – ha aggiunto la donna con riferimento all’uomo che frequentava all’epoca. “Avevo detto alla mia vicina di aver lasciato Diana con una baby sitter perché ero sotto choc. Andai nel panico”.