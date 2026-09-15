Domenico Di Zeo morto sull’A1, camion frigorifero contro una bisarca: il 44enne resta incastrato nell’abitacolo, choc a Teggiano

Domenico Di Zeo è morto in un tragico incidente sull'A1

Drammatico incidente tra Attigliano e Orvieto, in direzione Nord

È stato un impatto violentissimo a spezzare la vita di Domenico Di Zeo, 44 anni, originario di Teggiano. Il camionista è morto nella tarda mattinata sull’A1, nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto, mentre viaggiava in direzione Nord.

Il suo camion frigorifero si è scontrato con una bisarca per cause che sono ancora in corso di accertamento. Un impatto devastante, che ha distrutto la parte dell’abitacolo del mezzo pesante e lasciato il 44enne intrappolato tra le lamiere.

Domenico Di Zeo morto nell’impatto: inutili i soccorsi

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Viterbo, intervenuti con diversi mezzi per liberare il camionista dall’abitacolo. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse.

Presenti anche il personale del 118, gli operatori di Autostrade per l’Italia e gli agenti della Polizia Stradale di Orvieto, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per Domenico Di Zeo non c’è stato nulla da fare. Il 44enne è morto nell’incidente.

La dinamica dello scontro resta al vaglio della Polizia Stradale: saranno gli accertamenti a stabilire con precisione cosa sia accaduto nei momenti precedenti al violento tamponamento tra i due mezzi pesanti.

L’incidente sull’A1 e i 15 chilometri di coda

Lo schianto ha avuto pesanti conseguenze anche sulla viabilità. Nel tratto interessato dall’incidente si sono formati circa 15 chilometri di coda, inizialmente in aumento.

Autostrade per l’Italia ha comunicato che il traffico è transitato su una sola corsia e che agli automobilisti rimasti bloccati è stata distribuita acqua. Successivamente la coda ha iniziato a diminuire e il traffico è tornato a scorrere in entrambe le direzioni.

Per chi viaggiava verso Firenze era stato consigliato di uscire ad Orte, proseguire sulla superstrada Orte-Viterbo e quindi sulla statale 2 Cassia in direzione Montefiascone, prima di raggiungere Orvieto e rientrare in autostrada.

Per le percorrenze più lunghe, l’indicazione era invece di uscire alla stazione di Orte e utilizzare la E45 in direzione Perugia, quindi il raccordo Bettolle-Siena e rientrare in A1 attraverso la stazione di Valdichiana.

Il dolore a Teggiano per la morte del camionista

La notizia della morte di Domenico Di Zeo ha provocato profondo sconforto a Teggiano e nel territorio del Vallo di Diano.

Il 44enne lavorava per un’azienda di autotrasporti della zona ed era una persona molto conosciuta nel suo paese e nel comprensorio.

A piangere la sua morte sono soprattutto la madre e la sorella, colpite da un lutto improvviso e drammatico.