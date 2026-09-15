Grande Fratello 2026, Carmen Di Pietro subito protagonista con Jonathan Kashanian: girotondo e caduta appena entrata nella Casa

I primi ingressi nella casa del Grande Fratello

È partita con l’Open House la nuova edizione del reality di Canale 5. Tra vecchi protagonisti e quattro nuovi ingressi, Carmen Di Pietro si prende subito la scena.

La Casa del Grande Fratello ha riaperto le porte e, ancora prima dell’ingresso ufficiale dei concorrenti, ha già regalato i primi momenti destinati a far parlare. L’edizione 2026 è partita con l’Open House e a inaugurare il nuovo percorso è stato Jonathan Kashanian, un volto tutt’altro che nuovo per il reality: aveva infatti già partecipato alla quinta edizione, riuscendo a conquistarne la vittoria.

Il suo ritorno è stato accolto con grande entusiasmo dallo stesso Jonathan, che appena entrato ha iniziato a guardarsi intorno tra sorpresa e nostalgia.

«No, va beh… C’è il mio cuore che sta uscendo dalla casa. Ciao casa, quanto tempo… Ma questa è un’evoluzione pazzesca, cos’è un giardino di limoni. Sembra di stare a Capri».

Carmen Di Pietro entra e parte subito il primo siparietto

Poco dopo è arrivata Carmen Di Pietro, anche lei già protagonista del reality. E il primo incontro con Jonathan ha immediatamente acceso l’atmosfera.

«Che ci fai te qui, ci dovevo stare solo io qua. Come va…», ha scherzato Carmen.

La showgirl non ha perso tempo e si è subito sistemata su un lettino, dando a Jonathan l’occasione per una delle prime battute della nuova edizione.

«Amo, ti ho visto l’anima, chiudi, ma cosa fai prendi il sole che non c’è», le ha detto Kashanian.

Un assaggio di quello che potrebbe essere uno dei duetti più imprevedibili di questa edizione, con Carmen che ha già dimostrato di non avere alcuna intenzione di passare inosservata.

Quattro ingressi e una Casa tutta da sistemare

Dopo i due volti già conosciuti dal pubblico, sono entrati anche i due neofiti del programma di Canale 5, Piera Meloni e Alessandro Varsi.

Carmen ha improvvisato persino un girotondo, concluso con una caduta che ha regalato un altro momento di leggerezza e ha confermato immediatamente il suo ruolo da mattatrice.

I concorrenti hanno quindi iniziato a esplorare la nuova Casa, osservando gli ambienti e scoprendo progressivamente gli spazi: dalle docce alla palestra e alla sauna, passando per la sedia a dondolo e gli altri angoli destinati a diventare il teatro della loro esperienza.

Poi le presentazioni di rito, prima dell’ingresso nell’ambiente nel quale resteranno in attesa della vera partenza del gioco.

Carmen Di Pietro assoluta protagonista: canta e sistema fa indossare una collana a Jonathan

Ma è stata ancora Carmen a regalare uno dei momenti più divertenti dell’Open House.

Una volta entrati in un ambiente completamente a soqquadro, pieno di scatoloni da sistemare, la showgirl ha iniziato a cantare “Ohi vita mia”, trasformando anche le operazioni di sistemazione in un piccolo spettacolo.

Poi si è dedicata a Jonathan, arrivando persino a fargli indossare una collana.

Insomma, il Grande Fratello 2026 è appena cominciato, ma Carmen Di Pietro ha già iniziato a prendersi la scena. É possibile seguire l’Open House live sulla pagina del Grande Fratello.

Johnathan e Carmen Di Pietro sono già entrati nella casa del Grande Fratello

Giovedì 17 settembre arrivano gli altri concorrenti

L’ingresso ufficiale di un altro gruppo di concorrenti è previsto nella prima puntata serale di giovedì 17 settembre.

A unirsi al cast saranno il conduttore Simone Annicchiarico, l’attore Alex Belli, il volto tv Giancarlo Danto, il modello Giacomo Gallani, l’ex gieffina Marina La Rosa, la scrittrice e cantante, con un passato da attrice di teatro, Valeria Marini, la deejay Michelle Masullo, la modella Federica Morello, l’ex inviato di Striscia la Notizia Moreno Morello, il ballerino Andreas Müller, l’ex cantante Giulia Provvedi, la ballerina Megan Ria, il protagonista di Italia Shore Alessandro Roncaccia e Guendalina Tavassi.

La Casa è dunque nuovamente pronta ad accendersi. E dopo il primo assaggio regalato dall’Open House, il vero spettacolo comincerà giovedì sera.