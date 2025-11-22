Donna accoltellata a Qualiano: 35enne in fin di vita, caccia all’aggressore in fuga

Una 35enne è stata accoltellata a Qualiano, caccia all'aggressore

La donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico

Una violenta aggressione ha sconvolto nella tarda serata di sabato 22 novembre Qualiano, nel Napoletano. Una donna di 35 anni è stata accoltellata ripetutamente nel piazzale antistante la sua abitazione, nel parco Cerqua, da un uomo che subito dopo si è dato alla fuga. Almeno sette i fendenti che hanno raggiunto la vittima. Le sue condizioni sono gravissime: è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove è stata sottoposta a un urgente intervento chirurgico.

L’aggressione nel piazzale di casa: la dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano, l’attacco è avvenuto intorno alle 21:30. La donna era appena uscita nel piazzale davanti casa quando un uomo l’ha raggiunta e l’ha colpita più volte con un coltello, con estrema brutalità. Le coltellate sarebbero almeno sette, due delle quali in zone vitali. Alcune ferite, in particolare a braccio e gamba, sembrano riconducibili a un vano tentativo di difesa.

La 35enne, madre di due figli, è stata trovata sanguinante ma cosciente. A soccorrerla per primo è stato un infermiere che vive nella zona e che ha prestato le prime cure in attesa dell’arrivo del 118.

La vittima lotta tra la vita e la morte: sette coltellate, due alle parti vitali

Le sue condizioni sono apparse da subito disperate. La donna è stata stabilizzata dai sanitari dell’automedica e dalle ambulanze dell’Asl Napoli 2, arrivate da Varcaturo e Giugliano in pochi minuti. Immediatamente trasferita al San Giuliano, è entrata in sala operatoria in codice rosso: le coltellate all’addome e alla nuca hanno provocato lesioni gravissime.

I medici stanno lottando per salvarle la vita.

La fuga dell’aggressore: indagini serrate dei carabinieri

Dell’aggressore, al momento, non c’è traccia. L’uomo si sarebbe allontanato a piedi subito dopo l’attacco, scomparendo nelle strade laterali della zona. I carabinieri hanno avviato una vasta operazione di ricerca, estesa a tutto il territorio di Qualiano e alle aree confinanti.

Sono state acquisite anche le prime testimonianze di residenti che potrebbero aver visto l’uomo allontanarsi rapidamente dal luogo dell’agguato.

Il primo soccorso e il trasporto d’urgenza al San Giuliano

L’allarme ai sanitari del 118 è arrivato pochi minuti dopo l’aggressione. Al loro arrivo, la 35enne era in condizioni critiche ma ancora vigile. Stabilizzata sul posto, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove i chirurghi stanno tentando di contenere le emorragie interne provocate dai fendenti.

Le ipotesi investigative

Le indagini sono in pieno corso. Secondo le primissime informazioni raccolte, l’aggressore potrebbe essere il fidanzato o l’ex compagno della vittima, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. I carabinieri stanno ascoltando familiari, amici e conoscenti della donna per ricostruire il quadro delle relazioni personali e capire se ci fossero tensioni pregresse o episodi di violenza mai denunciati.

Gli investigatori stanno anche visionando le immagini delle telecamere della zona per individuare il percorso di fuga dell’uomo.

La comunità di Qualiano è sconvolta da un episodio di violenza estrema che, ancora una volta, colpisce una donna nella sua stessa abitazione, in un luogo che dovrebbe essere sicuro.