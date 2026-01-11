‘Era fidanzato in casa’, Francesca Tocca racconta a Verissimo la verità sulla fine con Todaro tra rabbia e lacrime

Francesca Tocca

Lo studio di Verissimo e l’intervista più difficile

Nella puntata di domenica 11 gennaio 2026 di Verissimo, Francesca Tocca torna nello studio di Silvia Toffanin con un atteggiamento diverso dal solito. Non è la ballerina sorridente e misurata a cui il pubblico è abituato. È una donna che decide, per la prima volta, di raccontare cosa si è rotto davvero nel matrimonio con Raimondo Todaro. In più di una circostanza non trattiene le lacrime.

Fino a oggi aveva sempre scelto parole di rispetto. Questa volta no. E il pubblico lo capisce subito.

“Non siamo separati legalmente, ma non stiamo più insieme”

Francesca chiarisce innanzitutto la situazione formale: la separazione legale non è stata ancora avviata, ma quella emotiva e quotidiana è ormai una realtà. Lei vive a Roma con la figlia Jasmine, lui lavora prevalentemente a Catania. Apparentemente serenità, lavoro, normalità. In realtà, sotto la superficie, c’è una ferita mai raccontata.

Il momento di svolta arriva quando Silvia Toffanin le fa ascoltare le dichiarazioni rilasciate in precedenza da Todaro nello stesso studio. Parole in cui il ballerino parlava di una moglie “non felice”, di un sorriso spento, di un logoramento reciproco.

La risposta che nessuno aveva mai sentito

Francesca Tocca reagisce visibilmente colpita. Perché, spiega, sentirsi descrivere come “infelice” senza raccontare il perché è una mancanza di rispetto. “Io avevo dei motivi, e lui li sa molto bene”, dice, con la voce che inizia a tremare.

Ed è qui che l’intervista cambia tono. La ballerina parla di fiducia tradita, più volte. Di tentativi di ricostruzione falliti. Di rispetto mancato anche dopo aver provato a ripartire. “Quando perdi la fiducia e nonostante questo riprovi, e poi ti manca di nuovo il rispetto, lì dici basta”.

Scoppia in lacrime. È la prima volta che il dolore privato diventa pubblico.

Il nodo del tradimento e la fiducia spezzata

La domanda di Silvia Toffanin è inevitabile: c’è stato un tradimento? Francesca non entra nei dettagli, ma non arretra: “Ha tradito la mia fiducia, più di una volta”. Una frase che pesa più di qualsiasi ricostruzione esplicita.

Ammette anche i propri errori, senza giustificarsi: dopo la separazione ha frequentato un altro uomo. Ma sottolinea la differenza tra conseguenze e cause. “Io sono sempre stata rispettosa nelle interviste. Se tu vieni in tv e racconti solo una parte, allora devo difendermi”.

La scoperta dell’altra relazione

Uno dei passaggi più duri riguarda la scoperta di una relazione di Todaro con una donna catanese, vissuta – secondo il racconto – mentre lui continuava a comportarsi come sempre quando tornava a Roma. Un’ambiguità che, dice Francesca Tocca, non le permetteva di andare avanti né di chiudere davvero. “Era fidanzato in casa, l’aveva presentata ai suoi genitori. Cosa che io non ho fatto quando c’è stata la situazione che conoscete tutti (la relazione con il ballerino Valentin).”

“La rabbia non c’è più. Ed è questo il problema”, confessa. Quando non resta nemmeno la rabbia, resta solo la consapevolezza che qualcosa è finito. Francesca Tocca ha raccontato di essersi avvicinata ad una persona negli ultimi mesi ma che ha fermato sul nascere qualsiasi discorso. “Ora non sono pronta per una nuova relazione”.

Oggi: maternità, lavoro e una scelta di solitudine

Sul presente, Francesca Tocca è chiara. Nessuna nuova relazione. Ha bisogno di stare sola, di rimettere ordine dopo “un casino” emotivo e personale. L’unico canale di comunicazione con Raimondo resta quello legato alla figlia Jasmine.

Alla domanda finale su come reagirà l’ex a questa intervista, risponde con una frase destinata a restare: “Buona sì, ma fessa no”. E chiude augurandogli serenità e una donna felice accanto.