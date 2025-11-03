Milano, Anna Laura Valsecchi colpita alle spalle all’alba della sua routine: il fotogramma dell’aggressore

Da sinistra l'aggressore in un fotogramma, il luogo dell'accoltellamento e la vittima

Il sangue sull’asfalto di Gae Aulenti

Milano, ore 9:00 del mattino del 3 novembre. Il cuore moderno della città, tra vetro e acciaio, viene squarciato da un gesto brutale e inspiegabile. Anna Laura Valsecchi, 43 anni, dipendente di Finlombarda, cammina verso il suo ufficio, cullata dalla routine che ogni giorno accompagna migliaia di lavoratori. Scende dalla metropolitana, attraversa piazza Gae Aulenti. Poi, il buio. Un colpo secco alla schiena. Un coltello piantato tra polmone e milza. «Mi hanno accoltellata», riesce a dire ai carabinieri prima che il dolore diventi tempesta.

Crolla a terra, cosciente ma gravissima. Il sangue macchia il pavimento della piazza simbolo della Milano che corre, ignara, indifferente, veloce. Attorno a lei, urla, sirene, gente che si ferma, sguardi che non dimenticheranno.

Una lama di trenta centimetri e un uomo senza volto

Le telecamere di sorveglianza raccontano ciò che lei non può: un uomo, carnagione chiara, capelli brizzolati, zaino, un sacchetto verde. Aspettava. In piedi, immobile tra due edifici. Quando Anna Laura gli passa accanto, lui la colpisce senza una parola, senza un motivo apparente. Un solo fendente, preciso, feroce. Poi fugge, lasciando dietro di sé solo il rumore dei passi e una città incredula.

Il coltello, lungo trenta centimetri, resta conficcato nel corpo della vittima. I soccorritori del 118 lo trovano così, ancora immerso nella carne. La corsa al Niguarda è disperata. È cosciente, respira, ma ogni istante sembra l’ultimo.

La battaglia in sala operatoria

All’ospedale Niguarda il tempo si ferma. La sala operatoria si chiude alle spalle di Anna Laura. Due ore, bisturi e mani tremanti ma ferme, nel tentativo di suturare ciò che la violenza ha reciso. Polmone e milza lesionati, torace e addome devastati. Il primario del Trauma Center, Stefania Cimbanassi, guida l’équipe in un intervento estenuante. Lei lotta. Silenziosamente.

Il marito arriva in bicicletta, chiamato dai carabinieri. Entra per pochi istanti in Rianimazione. Le tiene la mano. Lei è viva, ma il destino è ancora appeso a un filo sottile e invisibile. Prognosi riservata. Respiro assistito. Milano trattiene il fiato.

La caccia all’aggressore

Carabinieri e investigatori setacciano ogni immagine, ogni angolo di piazza Gae Aulenti dove poco tempo avevano tentato di rapire un bimbo. L’uomo, tra i 40 e i 50 anni, ripreso dalle telecamere – giacca a vento scura, scarpe da ginnastica, un sacchetto – è il nemico invisibile. Nessuna parola. Nessun movente. Nessun collegamento con la vittima. Un gesto “estemporaneo”, dicono gli inquirenti. Ma dietro quelle parole si nasconde solo l’inquietudine di una città che si scopre vulnerabile.

Le forze dell’ordine analizzano fotogramma per fotogramma. Cercano tracce. Un nome. Un volto certo. Per ora, solo ombre.

Milano si ferma, poi riparte. Ma qualcosa è cambiato

Piazza Gae Aulenti viene transennata. Sul terreno restano macchie scure di sangue. I passanti camminano più in fretta, si voltano, parlano sottovoce. È il prezzo della paura che entra nelle vene della città. Il sindaco tace, gli assessori esprimono vicinanza. Ma le parole rimbalzano e cadono leggere, inutili, di fronte alla violenza improvvisa.

Eppure, Milano riparte. Le luci dei grattacieli si accendono, le vetrine si riflettono nel vetro lucido dell’alba che ritorna. Ma tra la folla, un nome si incide nella memoria di tutti: Anna Laura Valsecchi. Una donna normale, una vita qualunque, trafitta da un gesto senza volto.

Il coraggio silenzioso di Anna Laura

Ora è lì, in un letto di Rianimazione, attaccata a macchine che respirano per lei. Non è più solo la vittima di un’aggressione: è il simbolo di una fragilità che credevamo dimenticata. Una ferita che non appartiene solo al suo corpo, ma a un’intera città.

Anna Laura non è in pericolo immediato di vita, dicono i medici. Ma vive sospesa, tra dolore e speranza. Intorno a lei, il silenzio dei corridoi d’ospedale, il pianto trattenuto del marito, le luci fredde della rianimazione. E fuori, Milano che aspetta, con il cuore ferito, che torni a respirare da sola.