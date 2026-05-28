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Caso Garlasco, perché la Procura ha chiesto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio

DiRedazione

Pubblicato: 28 Mag, 2026 - ore: 18:08 #Andrea Sempio, #Garlasco, #perizia
Andrea SempioAndrea Sempio

Gli inquirenti vogliono verificare eventuali condizioni patologiche che possano incidere sulla capacità di intendere e di volere dell’indagato: la decisione allunga i tempi dell’inchiesta

Una decisione che ha sorpreso anche i legali di Andrea Sempio e che rischia di allungare ulteriormente i tempi dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia ha disposto una nuova consulenza tecnica nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio aggravato di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007.

A comunicarlo è stato il procuratore Fabio Napoleone attraverso una nota ufficiale nella quale viene annunciata la nomina del professor Roberto Catanesi, medico psichiatra incaricato di svolgere accertamenti sulle condizioni dell’indagato.

L’obiettivo sarà verificare l’eventuale presenza di condizioni patologiche “idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere” con riferimento ai fatti contestati.

Perché la Procura ha deciso nuovi accertamenti

La scelta della Procura arriva dopo il deposito, da parte della difesa di Andrea Sempio, di diverse consulenze tecniche presentate nei venti giorni successivi alla notifica di chiusura delle indagini preliminari.

Secondo quanto spiegato nella nota firmata da Napoleone, proprio la presenza di queste nuove produzioni difensive avrebbe spinto gli inquirenti a procedere con ulteriori approfondimenti.

I termini dell’inchiesta, infatti, risultano ancora aperti fino al 28 settembre 2026, elemento che consente alla Procura di disporre integrazioni investigative prima di eventuali richieste processuali.

Una mossa che di fatto allontana la possibilità di arrivare in tempi brevi alla fase dell’udienza preliminare o di una richiesta di rinvio a giudizio.

Cosa dovrà valutare il consulente psichiatra

Nel documento della Procura vengono indicati in modo preciso gli aspetti che dovranno essere approfonditi dal consulente tecnico.

In particolare, il professor Catanesi dovrà valutare:

  • l’eventuale presenza di condizioni patologiche in grado di influire sulla capacità di intendere e di volere;
  • la possibile esistenza di disturbi o alterazioni rilevanti sul piano dell’imputabilità;
  • il grado di correlazione tra eventuali problematiche riscontrate e i fatti contestati;
  • l’eventuale configurabilità di una condizione di pericolosità sociale.

Al consulente sarà messo a disposizione tutto il materiale documentale relativo ad Andrea Sempio.

Le controdeduzioni della Procura alle consulenze della difesa

Parallelamente alla consulenza psichiatrica, la Procura ha disposto anche verifiche tecniche sulle consulenze depositate dalla difesa dell’indagato.

I consulenti già nominati dal pubblico ministero dovranno infatti esaminare le tesi presentate dai legali di Sempio e valutarne “fondatezza, rigore e affidabilità scientifica”.

Si tratta, di fatto, di una fase di confronto tecnico molto delicata che potrebbe incidere sul futuro dell’inchiesta.

Un nuovo capitolo nel caso Chiara Poggi

Il delitto di Garlasco continua così ad aggiungere nuovi sviluppi investigativi a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi.

La decisione della Procura conferma la volontà di procedere con ulteriori approfondimenti scientifici prima di assumere eventuali determinazioni definitive.

Una strategia investigativa che punta a consolidare ogni elemento tecnico disponibile in un caso che continua a mantenere altissima l’attenzione mediatica e giudiziaria.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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