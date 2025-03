Donna nuda scatena il caos all’aeroporto di Dallas Fort Worth e si scaglia contro i monitor

Caos all'aeroporto di Dallas

Paura e caos dell’aeroporto di Dallas Fort Worth. Una donna si è spogliata nuda e ha fatto irruzione al Terminal D provocando il panico tra i passeggeri e gli impiegati. Stringeva e urlava frasi bizzarre come: “Parlo tutte le lingue!”. L’episodio è stato filmato ed è diventato virale sui social.

La donna si è spogliata al Terminal D all’aeroporto Dallas Fort Worth

Con il trascorrere dei minuti il suo comportamento è peggiorato rapidamente. Ha iniziato a lanciare acqua in aria. A un certo punto ha lanciato un cellulare contro i monitor dell’aeroporto, nel tentativo di romperli. Sebbene si veda un uomo robusto avvicinarsi e chiedere alla donna di fermarsi, lei si limita a lanciargli dell’acqua.

“Andate via! Fermatevi!” – supplica mentre parla al telefono raccontando cosa sta succedendo, presumibilmente rivolgendosi alla sicurezza dell’aeroporto. Senza alcuna remora, afferrò un’altra bottiglia dal bancone di un bar lì vicino, la stappò e cominciò a bagnare il pavimento prima di lanciarsi in una danza frenetica nella pozzanghera appena creata.

La donna nuda ha seminato il panico a Dallas Fort Worth

Il video è diventato virale

Una donna dello staff ha provato ad avvicinarsi con un cappotto nella speranza di tranquillizzarla ma la situazione è ulteriormente degenerata. La donna ha poi lanciato il cellulare contro i monitor fin quando non si sono spenti. In molti si sono limitati a guardare o riprendere la scena condividendolo sui social ed in particola su X. Non si sono avute misure di contenimento o arresti, né è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale da parte delle autorità aeroportuali di Dallas Fort Worth. L’incidente ha suscitato online un surreale mix di ammirazione e incredulità.