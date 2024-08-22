Notizie Audaci

Buon onomastico Rosa oggi 23 agosto: immagini e gif di auguri da condividere, l’aneddoto sulla sfogliatella

Mario De Santi

Pubblicato: 22 Ago, 2024 - ore: 23:40
Santa Rosa

Santa Rosa da Lima, patrona delle Americhe e delle Filippine viene celebrata dalla chiesa cattolica il 23 e il 30 agosto in forma straordinaria (data originaria fino al 1970). Nata a Lima, capitale del Perù, il 20 aprile 1586, Rosa era la decima di tredici figli. Fu beatificata dalla chiesa cattolica il 15 aprile 1668 da Papa Clemente IX mentre fu canonizzato tre anni dopo da Clemente X.

Si festeggia anche il 30 agosto in forma straordinaria. Dopo aver vissuto un’infanzia serena ed agiata, la famiglia subì un tracollo finanziario. Devota a Santa Caterina da Siena, fin da piccola aspirava alla vita religiosa.

Ben presto fu autorizzata ad allestire nella casa materna una sorta di ricovero per per persone malate, anziani, poveri, bambini e bisognosi. In seguito Rosa subì sulle sue cani la sofferenza della Passione del Signore e nel 1609 si ritirò in un angusta cella, fredda di inverno e afosa d’estate, per pregare meglio trascorrendo la gran parte delle giornate in ginocchio.

La dedica speciale delle monache domenicane di Conca dei Marini

Pochi istanti prima di morire confidò alla sorella che era arrivata il giorno delle sue nozze eterne. Spirò il 24 agosto del 1617, il giorno di San Bartolomeo. Quattro le parrocchie intitolate sul territorio italiano (Palermo, Torino, Lecce e ad Alano di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno).

Alla Santa fu dedicata la sfogliatella Santarosa, inventata dalle monache domenicane del Conservatorio di Santa Rosa da Lima di Conca dei Marini (Costiera Amalfitana). Di seguito alcune clip, gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare oggi 30 agosto via social a parenti, amici e colleghi di lavoro battezzati con il nome di Rosa.

Significato del nome. Rosa deriva dal latino rosa, che si riferisce al fiore della “rosa“; etimologicamente il termine deriva dal greco ῥοδον (rhodon, da cui anche Rhoda), riconducibile forse ad una radice protoindoeuropea wrdho, “spina”.

Buon onomastico Rosa 30 agosto: immagini da inoltrare su WhatsApp

Il 23 e il 30 agosto si festeggia l’onomastico delle persone battezzate con il nome di Rosa. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e colleghe di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Rosa.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Rosa da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su FacebookMessenger ed Instagram) o sms.

