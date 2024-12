Dramma a Pavia, madre e figlio muoiono durante il parto

Una donna e il bambino che portava in grembo sono morti durante il parto al Policlinico San Matteo di Pavia. La giovane, ricoverata al reparto di Ostetricia, secondo le prime informazioni è deceduta per una crisi respiratoria.

Dalla ricostruzione è emerso che la trentenne, ricoverata in Ostetricia, è morta durante il travaglio per un’improvvisa insufficienza respiratoria nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre. Per tentare di salvare il piccolo è stato fatto un taglio cesareo d’urgenza ma non c’è stato niente da fare. L’ospedale di Pavia ha ordinato un accertamento diagnostico.