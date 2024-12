Milano, dirigente comunale investe madre e figlia sulle strisce senza soccorrerli: ‘Ero soprappensiero’

Il giudice per la direttissima Franco Alberto Maria Cantù Rajnoldi ha convalidato l’arresto e applicato gli arresti domiciliari per Angelo Z., dirigente comunale, accusato di omissione di soccorso per essere scappato martedì 17 dicembre dopo aver investito un passeggino al cui interno c’era una bambina di 3 anni tra piazza Durante e via Casoretto, a Milano.

Il 61enne ha travolto il passeggino e si è allontanato senza soccorrere madre e figlia: ferita bimba di 3 anni

Il giudice, accogliendo le richieste del pm Nicola Rossato rappresentato in aula dal vice procuratore onorario Guido Raciti, ha ritenuto fondata la sussistenza della “gravità indiziaria” e delle “esigenze cautelari” sia per “la modalità del fatto che la personalità” dell’arrestato che “consapevole di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale ha fatto perdere le sue tracce”. Prima della decisione del giudice, Angelo Z., difeso dall’avvocato Ciro Paparo, ha scelto di rispondere alle domande.

“Ero io alla guida dell’auto Q3, di mia proprietà, ieri mattina alle ore 9. Inizialmente non mi sono accorto di aver investito sulle strisce pedonali il passeggino, Ho sentito un colpo sulla fiancata destra della mia macchina. Non ho deciso di fermarmi per controllare quanto era accaduto perché ero soprappensiero, è stata una reazione istintiva. Ricordo di aver controllato lo specchietto laterale destro e di non aver notato che c’era un passeggino. Ho sbagliato, faccio mea culpa” – ha detto il dirigente, che per altre vicende ha ricevuto una breve sospensione disciplinare. A Palazzo Marino lavora alla direzione centrale unica appalti.

Il dirigente comunale agli arresti domiciliari: ‘Ho sentito un colpo sulla fiancata destra dell’auto ma non ho visto il passeggino’

Al 61enne rintracciato 7 ore dopo l’incidente, quando si avvicina alla sua Audi Q3 bianca parcheggiata in via Melchiorre Gioia, che ha causato escoriazioni alla piccola guaribili in 3 giorni, gli agenti della polizia locale sono arrivati dalla targa ripresa dalla dashcam di un veicolo che seguiva l’Audi Q3 e dal fatto che il suv aveva preso diverse multe per sosta vietata in via Cardano, la strada in cui è stato bloccato. Gli agenti della polizia municipali per rintracciarlo si erano recati anche nel suo ufficio al comune e nella sua abitazione.