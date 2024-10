Incidente mortale nel pomeriggio di domenica 20 ottobre sulla strada statale 18, in località Santa Cecilia nel comune di Eboli, in provincia di Salerno. Un centauro 51enne è deceduto in seguito all’impatto con un’auto. La vittima è Giovanni Collo, originario del quartiere Piedimonte di Nocera Inferiore. Nell’incidente sono rimaste ferite altre quattro persone, tra cui una minorenne, che sono state trasportate in ospedale al Ruggi.

Incidente mortale in località Santa Cecilia, a Eboli

Scontro frontale sulla statale 18: Giovanni Collo è deceduto sul colpo, 4 feriti

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto all’altezza del chilometro 83. Il centauro, che procedeva in direzione sud, è morto sul colpo per il violento impatto con la Ford Focus che viaggiava sulla carreggiata opposta. Sul posto gli operatori del soccorso del Vopi che non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 51enne di Nocera Inferiore per i gravi traumi subiti.

Le quattro persone ferite, tra le quali anche un minorenne, sono state trasportate all’ospedale di Salerno dai sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze e un’auto medica. Giovanni Collo stava rientrando da un raduno di motocilisti con amici. Lavorava come barman.