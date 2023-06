Ecuador, 76enne dichiarata morta bussa alla bara durante la veglia funebre (VIDEO)

Ha bussato ripetutamente alla bara per attirare l’attenzione e farsi aprire. In Ecuador, una donna di 76 anni dichiarata morta dai medici di un ospedale è tornata a dare segni di vita mentre si trovava nel feretro durante la veglia funebre.

La vicenda di Bella Montoya è stata ricostruita dal quotidiano ‘El Universo’, un’infermiera in pensione, e vive nella città costiera di Babahoyo, nella provincia ecuadoriana di Los Rios. La donna si è risvegliata mentre i suoi cari, circa 20 persone, erano radunati da cinque ore attorno alla sua bara. Tra stupore e incredulità i familiari hanno sentito che all’interno della bara la donna si muoveva e cercava di farsi sentire.

Un’ambulanza l’ha riportata d’urgenza all’ospedale pubblico Martin Icaza dove era stata dichiarata morta poche ore prima, e dove è tuttora ricoverata in terapia intensiva. “Con la sua mano sinistra bussava alle pareti della barra e la sua mano tremava” – ha raccontato il figlio, Gilbert Balberan, in un video diffuso dalla stampa in Ecuador.

