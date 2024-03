Edoardo Galli ritrovato alla stazione di Milano, il 16enne riconosciuto da una coppia di viaggiatori

Intorno alle 7:45 di venerdì 29 marzo Edoardo Galli, il 16enne scomparso lo scorso 21 marzo da Colico, in provincia di Lecco, è stato ritrovato presso la Stazione Centrale di Milano, mentre stava facendo il biglietto per rientrare a casa. Lo ha riconosciuto una coppia di viaggiatori che ha immediatamente avvisato il personale dipendente di Fs Security che a sua volta ha richiesto l’intervento della Polizia Ferroviaria.

Edoardo Galli riconosciuto mentre stava facendo il biglietto per rientrare a casa

Termina con un lieto fine una vicenda che ha fatto vivere ore di angoscia ai genitori di Edoardo ed a tutta la comunità di Colico. La coppia aveva lanciato un disperato appello a Chi l’ha visto e nel corso di altre trasmissioni televisive. “Non è escluso che sia andato al sud, spero e credo che sia ancora in Italia” – aveva riferito la madre nel rispondere a chi ipotizzava un suo viaggio verso l’Est Europa.

Si era ipotizzato anche il coinvolgimento di un’altra persona visto che in un fotogramma era stato immortalato vicino ad uno sconosciuto. Tesi che poi non ha trovato riscontri. Un sospiro di sollievo per i genitori di Edoardo Galli che potranno festeggiare la Pasqua con il figlio. “Ringraziamo tutti per quello che avete fatto in questi giorni” – hanno riferito attraverso la pagina social di Chi l’ha visto.

Leggi anche