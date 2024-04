Elefante carica veicolo durante un safari in Zambia: muore turista, il drammatico video

L’80enne americana Gail Mattson è stata uccisa da un elefante “aggressivo”, che aveva attaccato il veicolo su cui stava viaggiando durante un safari in Zambia.

Lo hanno reso noto i funzionari locali citati dalla BBC. L’attacco è avvenuto sabato 30 marzo nel Parco Nazionale di Kafue, nella parte occidentale del Paese. In un video circolato online si vede il grande elefante ribaltare più volte l’auto che trasportava la donna insieme ad altre cinque persone. Keith Vincent, amministratore delegato del gruppo che ha effettuato il safari, ha precisato che il veicolo era “bloccato” dal terreno e non poteva muoversi.

Gail Mattson è morta per le ferite riportate. Le autorità hanno riferito che sarà rimpatriata negli Stati Uniti nei prossimi giorni. In un video ampiamente diffuso online, si vede il pachiderma caricare minacciosamente attraverso il terreno boscoso verso il veicolo dei turisti. Si sente un uomo gridare “ehi, ehi, ehi”, in uno sforzo apparente ma inutile per spaventarlo.

Raggiunge il camion e lo ribalta usando il bagagliaio. Un’altra turista è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in elicottero in Sud Africa. Altre quattro persone hanno riportato ferite lievi e stanno ricevendo delle cure. Sull’incidente indagano sia la polizia sia il dipartimento dei parchi nazionali e della fauna selvatica locale.

NEW: Son of the American citizen who was killed by an elephant in Africa defends the elephant, says his mom would have defended the elephant too.



Interesting.



Blake Vetter told the Daily Mail that his mother, 79-year-old Gail Mattson knew what she was getting into and would… pic.twitter.com/7iEUhQIm3M