Elezioni Politiche 2022: non solo Di Maio e Bonino: i grandi esclusi dal Parlamento

Le Elezioni Politiche 2022 nel segno di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, destinata a diventare il primo premier donna dell’epoca repubblicana. Nell’alleanza di Centrodestra tiene Forza Italia, nonostante gli addii di alcuni big del partito, mentre è clamoroso il crollo della Lega di Salvini.

Il trionfo di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, la rimonta del Movimento 5 Stelle

Resta sotto il 20% il Pd che non può gongolare per aver confermato il risultato del 2018. Sorride il Movimento 5 Stelle che recupera consenso, soprattutto al sud, dopo i deludenti risultati delle ultime tornate elettorali e i sondaggi tutt’altro che incoraggianti. Non vanno in doppia cifra Calenda e Renzi ma incassano un discreto risultato sfiorando l’8% alla Camera dei deputati. In sintesi il risultato dei partiti ma le Politiche 2022 segnano anche clamorosi tonfi di esponenti politici che hanno recitato un ruolo di primissimo piano nella precedente legislatura ed altri nomi illustri che si candidavano ad uno scranno parlamentare.

Il nome più clamoroso è quello di Luigi Di Maio, Ministro degli esteri uscente che è uscito sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta dall’ex Ministro per l’ambiente Sergio Costa del Movimento 5 Stelle con il quale aveva condiviso l’esperienza di Governo nel Conte 1 e nel Conte 2. Nessuna ciambella di salvataggio per l’ex leader grillino visto che Impegno civico, il partito fondato con Bruno Tabacci (unico a conquistare un seggio), non ha superato la quota di sbarramento del 3%.

Emma Bonino

Non ce la fanno Sgarbi, Cirinnà, Civati, De Magistris e Paragone

Nella stessa circoscrizione da segnalare il 7% dei voti di Mara Carfagna che dopo aver lasciato Forza Italia per Azione non è riuscita a confermare uno scranno a Montecitorio. Sull’altro versante non ce la fa Vittorio Sgarbi che esce sconfitto dal duello all’uninominale di Bologna con l’esponente del Centrosinistra Pierferdinando Casini.

Non ce la fa neanche Emma Bonino di +Europa che, pur superando Carlo Calenda nel suo collegio uninominale a Roma, esce sconfitta dal duello con l’esponente di centrodestra Livia Mennuni. Non solo +Europa non è riuscita a superare per pochi punti percentuali la soglia di sbarramento.

Carlo Cottarelli

Gianluigi Paragone

Fuorigioco anche Monica Cirinnà (Pd), impegnata in un collegio complicato a Fiumicino, Carlo Cottarelli, sconfitto da Daniele Santanché (centrodestra) nel collegio di Cremona. Non tornerà anche Pippo Civati, fondatore di Possibile, che era impegnato nel collegio plurinominale in Emilia. Non tornerà in Parlamento il leghista Simone Pillon così come le ex ministre Gelmini e Bellanova, candidate per Azione. Non sono riusciti a superare la soglia dello sbarramento del 3% Italexit di Gianluigi Paragone, Unione Popolare di Luigi De Magistris, Alternativa per l’Italia, partito guidato da Mario Adinolfi e l’ex CasaPound Simone Di Stefano.