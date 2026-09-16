Elicottero della NBC precipita mentre riprende un incidente: morti il fotoreporter Eliana Moreno e il pilota George Marciniw

L'inviata poco prima dello schianto

Un servizio di cronaca si è trasformato in una tragedia a Chatsworth, nella San Fernando Valley, a Los Angeles. Un elicottero utilizzato per le riprese aeree di NBC Los Angeles e Telemundo 52 è precipitato martedì sera mentre stava seguendo le conseguenze di un grave incidente stradale. A bordo sono morti la fotoreporter aerea Eliana Moreno e il pilota George Marciniw. Nello schianto ha perso la vita anche una persona che si trovava a terra.

L’elicottero, gestito dalla società Angel City Air, stava sorvolando la zona dove poco prima si era verificato un incidente tra un autobus della Los Angeles Metro e un’automobile. Poi qualcosa è andato storto: secondo un testimone, il velivolo avrebbe iniziato a oscillare prima di perdere progressivamente quota.

L’elicottero precipita in un parcheggio: tre morti e due feriti

L’allarme è scattato poco prima delle 19, quando l’elicottero è precipitato in un parcheggio vicino a un deposito self-storage a Chatsworth. I vigili del fuoco di Los Angeles sono intervenuti sul posto per le operazioni di soccorso.

Il capo battaglione Rico A. Gross ha confermato che tre persone sono morte sul luogo dell’incidente. Altre due sono state trasportate in ospedale. Al momento non sono state rese note informazioni sulle loro condizioni.

Tra le vittime a bordo c’erano Eliana Moreno, volto conosciuto dagli spettatori di NBC Los Angeles e Telemundo 52, e il pilota George Marciniw.

La terza vittima è stata successivamente identificata come Edy Gutierrez Mejia, 29 anni, che inizialmente era stata descritta dai vigili del fuoco come un possibile pedone coinvolto nell’impatto.

«Continuava a scendere sempre più in basso»: il racconto del testimone

Uno dei testimoni, Zareh Sevanesian, ha raccontato di aver visto il velivolo poco prima dello schianto. La sua testimonianza restituisce gli ultimi istanti dell’elicottero prima della caduta.

«Continuava a scendere sempre più in basso», ha raccontato al programma TODAY, spiegando che prima di perdere quota l’elicottero appariva instabile e ondeggiava.

Nel frattempo, nella redazione di NBC Los Angeles arrivava la conferma che il velivolo coinvolto era proprio il NewsChopper4, utilizzato dall’emittente per seguire gli eventi di cronaca dall’alto.

La conduttrice Colleen Williams, durante la diretta, ha dovuto interrompere per qualche minuto il notiziario per permettere alla redazione di elaborare quanto appena accaduto.

«Sapevamo che si trattava di un elicottero della televisione, sapevamo di aver perso i contatti con i nostri inviati sul posto», ha raccontato Williams, prima di confermare la tragedia.

«Ci prenderemo un paio di minuti per riflettere, per elaborare la situazione e per riorganizzarci», ha aggiunto la giornalista, visibilmente emozionata.

Eliana Moreno, una carriera trascorsa a bordo degli elicotteri

Eliana Moreno aveva costruito gran parte della propria carriera professionale proprio nel mondo delle riprese aeree. Nata nella contea di Orange, a sud di Los Angeles, aveva conseguito nel 2010 una laurea in giornalismo radiotelevisivo e scienze politiche alla Chapman University.

Nello stesso anno era entrata nell’equipaggio dell’elicottero di Angel City Air, iniziando un percorso professionale che l’aveva portata a lavorare per diverse emittenti della California meridionale.

La sua presenza a bordo del NewsChopper4 l’aveva resa una figura familiare per il pubblico di NBC Los Angeles e della consorella in lingua spagnola Telemundo 52.

La notizia della sua morte, insieme a quella del pilota Marciniw, ha profondamente colpito la redazione.

Il ricordo dei colleghi: «Amavano dare le notizie in anteprima»

Tra le testimonianze arrivate dopo lo schianto c’è quella di Lynette Romero, co-conduttrice del notiziario mattutino di NBC Los Angeles.

«Sono con il cuore spezzato», ha dichiarato, rivolgendosi idealmente alle famiglie di Moreno e Marciniw.

Romero ha ricordato soprattutto la passione dei due professionisti per il lavoro che svolgevano ogni giorno a bordo dell’elicottero.

«Entrambi facevano ciò che amavano tanto e per me è una consolazione sapere quanto fossero felici. Amavano dare le notizie in anteprima e amavano lavorare a bordo di NewsChopper4», ha raccontato mercoledì durante TODAY.

Anche NBC Los Angeles e Telemundo 52 hanno espresso il loro cordoglio per le vittime, sottolineando il dolore per la perdita di due professionisti impegnati nella copertura giornalistica degli eventi sul territorio.

Lo schianto dopo l’incidente tra un autobus e un’auto

L’elicottero stava seguendo dall’alto un precedente incidente avvenuto in Nordhoff Street, dove un autobus della Los Angeles Metro si era scontrato con un’automobile.

L’incidente stradale era stato segnalato alle 17:03. Due persone erano morte e altre erano rimaste ferite. I vigili del fuoco erano intervenuti per liberare le persone rimaste intrappolate e prestare assistenza ai passeggeri.

Erano diversi gli elicotteri che stavano sorvegliando la zona dall’alto per documentare quanto stava accadendo.

Tra questi c’era il NewsChopper4.

Poco dopo, proprio uno dei velivoli impegnati nella copertura giornalistica è precipitato, trasformando una normale operazione di cronaca in una tragedia che ha sconvolto la redazione e lasciato tre vittime.