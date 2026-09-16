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Martina Rinaldi ritrovata a Udine: la 15enne era scomparsa dall’ospedale, l’abbraccio con la madre al comando

DiRedazione

Pubblicato: 16 Set, 2026 - ore: 22:55 #Grions di Povoletto, #Martina Rinaldi, #Udine
La ragazza è stata ritrovata e condatta al comando provinciale dei carabinieri di UdineLa ragazza è stata ritrovata e condotta al comando provinciale dei carabinieri di Udine

La ragazza è stata individuata dai carabinieri dopo giorni di ricerche. Martina si trova al comando di viale Trieste

È finita con un abbraccio alla madre la lunga apprensione per Martina Rinaldi, la 15enne scomparsa nella tarda serata di giovedì 11 settembre dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

La ragazza è stata ritrovata dai carabinieri e accompagnata al comando di viale Trieste. Poco dopo è arrivata la madre, che ha potuto finalmente riabbracciare la figlia dopo giorni segnati dalla paura e dalle ricerche.

La notizia del ritrovamento ha immediatamente riportato sollievo nella famiglia di Grions di Povoletto e nella comunità friulana, che aveva seguito con grande apprensione la vicenda.

Martina Rinaldi ritrovata dai carabinieri

La svolta è arrivata dopo giorni di ricerche e appelli. Martina è stata individuata e si trova ora al comando dei carabinieri di Udine, dove è stata raggiunta dalla madre.

Sono ancora da chiarire tutti i dettagli relativi al ritrovamento e alle ore trascorse dalla ragazza lontano dalla famiglia. Il dato più importante, al momento, è però che la 15enne è stata ritrovata e può nuovamente riabbracciare i suoi cari.

La sua scomparsa aveva fatto scattare immediatamente le ricerche e aveva mobilitato non soltanto le forze dell’ordine, ma anche numerose persone che avevano contribuito a diffondere gli appelli.

La scomparsa dall’ospedale di Udine

Martina era scomparsa nella tarda serata di venerdì 12 settembre 2026 dall’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Da quel momento erano iniziate le ricerche per riuscire a rintracciarla e riportarla a casa. La vicenda aveva rapidamente suscitato preoccupazione anche oltre la cerchia familiare, con gli appelli condivisi sui social e l’attenzione della comunità locale.

Per giorni la speranza era rimasta quella di poter ricevere una notizia positiva.

Quella notizia è arrivata: Martina Rinaldi è stata ritrovata.

Il sollievo della famiglia e della comunità

La ragazza si trova ora insieme alla madre, mentre saranno gli accertamenti delle autorità a ricostruire quanto accaduto durante i giorni della sua scomparsa.

Per la famiglia di Grions di Povoletto, però, il momento più importante è già arrivato: quello del ritrovamento.

La notizia ha portato sollievo anche all’intera comunità friulana, che aveva seguito la vicenda e rilanciato gli appelli nella speranza di contribuire alle ricerche.

Dopo giorni di apprensione, la vicenda di Martina si conclude dunque con il ritrovamento della 15enne e il ricongiungimento con la madre.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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