Can Yaman furioso dopo La Volta Buona: «Avete capito tutto male». E sui suoi amori sbotta: «Commenti tremendi»

Can Yaman durante l'intervista a La volta buona e Caterina Balivo

L’attore turco ha replicato sui social al servizio trasmesso nel programma di Caterina Balivo

«Carissimi, vi voglio bene però “imbranato con le donne” è il personaggio nuovo che interpreto, non io. Per questo è una commedia. Avete capito tutto male». Can Yaman non ha lasciato cadere nel vuoto il servizio trasmesso a La Volta Buona e ha deciso di intervenire direttamente sui social per chiarire quello che, a suo dire, sarebbe stato un fraintendimento.

L’attore turco ha commentato il post della trasmissione su Instagram, prendendo le distanze dalla descrizione fatta durante il programma. A farlo infuriare non sarebbe stata soltanto l’espressione utilizzata per definirlo, ma soprattutto il modo in cui sono state interpretate le sue parole durante l’intervista.

Yaman sostiene infatti di aver parlato del protagonista che interpreta nella sua nuova serie Bro, una commedia disponibile su Prime Video, e non di se stesso.

Can Yaman: «Imbranato con le donne» è il mio personaggio

Il punto contestato dall’attore riguarda proprio il significato dell‘intervista realizzata dall’inviata del programma.

Nel servizio, la caratteristica dell’essere «molto imbranato con le donne» è stata presentata come riferita a Yaman, suscitando anche l’ilarità in studio.

Ma l’attore, nella sua replica, ha sottolineato che quella descrizione riguardava il personaggio della commedia, volutamente distante dalla sua personalità nella vita reale.

Yaman ha quindi scritto direttamente sotto il post de La Volta Buona: «“Imbranato con le donne” è il mio personaggio nuovo che interpreto, non io. Per questo è una commedia. Avete capito tutto male».

Una precisazione che lascia intendere quanto l’attore abbia mal digerito la ricostruzione fatta durante la trasmissione.

Ma il passaggio che sembra averlo irritato maggiormente è arrivato quando il discorso si è spostato dalla fiction alla sua vita privata.

Yaman ha infatti contestato anche alcune considerazioni espresse in studio sulle sue relazioni sentimentali e sulla sua personalità.

«Mamma mia, che commenti tremendi poi», ha scritto.

E quindi ha affrontato direttamente l’osservazione secondo cui potrebbe avere «poca sostanza» per riuscire a far durare le sue relazioni.

La risposta è stata tutt’altro che diplomatica:

«Dite “che forse ho poca sostanza per far durare le mie relazioni”. Direi proprio, al contrario! Ma magari ne avessi poca! Sarei stato molto più adatto a questo mondo da tanti aspetti».

Parole che hanno trasformato quella che poteva essere una semplice precisazione sul personaggio in uno sfogo vero e proprio dell’attore, evidentemente infastidito dai giudizi ascoltati durante la puntata.

Cosa era successo durante La Volta Buona

La vicenda è nata da un servizio dedicato proprio a Can Yaman. Nel corso dell’intervista l’attore aveva parlato del suo ultimo progetto e del personaggio interpretato in Bro, sottolineando la distanza rispetto alla propria personalità.

La trasmissione ha però poi sviluppato il tema anche in studio, con Caterina Balivo, Riccardo Signoretti e Licia Colò, arrivando alla definizione dell’attore come un uomo «molto imbranato con le donne».

La battuta aveva provocato l’ilarità dei presenti, anche perché l’immagine pubblica di Yaman, soprattutto per il suo aspetto fisico e per i ruoli interpretati nelle fiction, sembrerebbe suggerire tutt’altra personalità.

È proprio questo passaggio che ha spinto l’attore a intervenire.

La replica di Yaman non è passata inosservata

Il commento pubblicato da Can Yaman è stato quindi molto più di una semplice correzione.

Da una parte l’attore ha voluto chiarire l’equivoco sul personaggio di Bro; dall’altra ha manifestato apertamente il proprio disappunto per i commenti sulla sua vita sentimentale e sulla sua personalità.

La frase «Avete capito tutto male» è il punto centrale della sua replica: secondo Yaman, la trasmissione avrebbe attribuito a lui una caratteristica che appartiene invece al personaggio che interpreta.

E dopo aver corretto il primo equivoco, l’attore ha scelto di rispondere anche a chi aveva messo in discussione la sua capacità di costruire relazioni durature.

Caterina Balivo risponderà a Can Yaman?

Per il momento Caterina Balivo non ha replicato pubblicamente alle parole dell’attore, così come non è arrivata una risposta da parte di chi ha curato il servizio e i contenuti della trasmissione.

La vicenda potrebbe quindi non essere conclusa con il solo intervento di Yaman.

Resta soprattutto da capire se da La Volta Buona arriverà una precisazione sull’interpretazione dell’intervista e sul passaggio che ha provocato la reazione dell’attore.

Intanto Can Yaman ha affidato ai social la sua versione dei fatti, mettendo un punto fermo sulla questione: «Imbranato con le donne» sarebbe il personaggio che interpreta, non l’uomo che è nella vita reale.