Si schianta contro un elefante di 5 tonnellate in Mozambico: grave il 33enne italiano Emanuele Cenni

Emanuele Cenni

Il dramma nel Parco Nazionale di Maputo

Un impatto violentissimo contro un elefante di quasi cinque tonnellate. È in gravi condizioni Emanuele Cenni, 33 anni, dipendente della CMC di Ravenna, rimasto coinvolto in un drammatico incidente in Mozambico.

Lo schianto è avvenuto sabato scorso all’interno del Parco nazionale di Maputo, lungo la Strada Nazionale 1, nel tratto che attraversa l’area naturale.

Lo schianto con il pachiderma

Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa locale, Cenni stava viaggiando da solo a bordo di un fuoristrada Mitsubishi Pajero quando, poco dopo le 19, si è scontrato con un elefante adulto.

L’impatto è stato devastante. Una zanna dell’animale avrebbe sfondato il torace del 33enne, provocandogli ferite gravissime. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, l’elefante si era già allontanato.

Il giovane, originario di Villa San Martino nel Lughese, è stato trasportato in una struttura sanitaria privata a Maputo, dove si trova ricoverato in condizioni critiche.

L’ipotesi dell’eccessiva velocità

L’Amministrazione Nazionale per le Aree di Conservazione (Anac) ha confermato che l’uomo viaggiava da solo e ha riferito che lo scontro potrebbe essere stato causato dall’eccessiva velocità del veicolo.

Nel tratto di circa 8 chilometri che attraversa il parco, la velocità massima raccomandata è di 50 chilometri orari. Le autorità hanno ribadito che, soprattutto nelle ore serali e notturne, la presenza di animali selvatici lungo la carreggiata è frequente.

Non si tratta di un episodio isolato: dall’inizio dell’anno sarebbe il secondo incidente segnalato nell’area. Il parco ospita circa 400 elefanti e registra con regolarità collisioni tra veicoli e fauna selvatica, in particolare nei fine settimana.

L’appello delle autorità del Parco

Dopo l’accaduto, l’amministrazione del Parco nazionale ha pubblicato un messaggio di sensibilizzazione rivolto agli automobilisti che attraversano l’area naturale e le zone cuscinetto.

Le raccomandazioni sono chiare: rispettare rigorosamente la segnaletica stradale e i limiti di velocità per salvaguardare sia la vita umana sia quella degli animali.

Gli incidenti in queste aree rappresentano un rischio concreto, considerando che il parco costituisce una zona di transito obbligata per raggiungere Maputo dalle località periferiche.

Chi è Emanuele Cenni

Emanuele Cenni si trova in Mozambico per motivi di lavoro. È dipendente della CMC di Ravenna, gruppo italiano attivo in grandi progetti infrastrutturali anche nel continente africano.

La notizia dell’incidente ha suscitato forte apprensione nella comunità d’origine, dove familiari e amici attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Resta ora da chiarire con precisione la dinamica dello schianto. Nel frattempo, il 33enne continua a lottare in ospedale dopo un impatto tanto raro quanto devastante.