Emma Bonino ricoverata in codice rosso: «È in condizioni critiche»

Emma Bonino

Ore di apprensione a Roma per la leader di +Europa

Emma Bonino è stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo un malore accusato nella sua abitazione nel centro di Roma. La leader di +Europa, 78 anni, è arrivata al Santo Spirito intorno alle 18 di lunedì 7 settembre in ambulanza e in codice rosso, il livello di maggiore gravità previsto per le emergenze. Secondo fonti sanitarie citate dal Corriere della Sera, le sue condizioni sono state definite «critiche».

Al momento sono in corso gli accertamenti medici. Le prime informazioni riferiscono che la richiesta di soccorso è partita dalla casa della storica esponente radicale, dopo che non si era sentita bene. Il 118 ha quindi disposto il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale romano.

La notizia ha immediatamente suscitato apprensione nel mondo politico. Tra i primi messaggi c’è stato quello di Carlo Calenda, che su X ha espresso la propria vicinanza personale e quella di tutta la comunità di Azione: «Tieni duro».

Il precedente al Santo Spirito

C’è un particolare che rende ancora più delicata l’attuale situazione: non è la prima volta che Bonino viene trasportata d’urgenza nello stesso ospedale.

Alla fine di novembre 2025, infatti, l’ex ministra degli Esteri era stata colpita da un malore e ricoverata al Santo Spirito. Dopo l’ingresso in pronto soccorso in codice rosso era stata trasferita al San Filippo Neri, nella Stroke Unit, per ricevere un’assistenza specialistica. Fu dimessa dopo circa una settimana.

In quell’occasione i medici avevano chiarito che il problema non era legato a una recidiva del tumore al polmone diagnosticato nel 2015, ma a una questione di natura metabolica. Un elemento importante per ricostruire il precedente clinico, ma che non consente al momento di stabilire un collegamento con il nuovo ricovero.

Per questo, mentre le condizioni vengono definite critiche dalle fonti sanitarie, non sono state rese note le cause del malore di oggi né una diagnosi. Ogni valutazione resta quindi legata agli accertamenti in corso al Santo Spirito.

L’apprensione nel mondo politico

La notizia del ricovero ha rapidamente attraversato il mondo politico italiano. Bonino, figura storica dei Radicali e per anni protagonista della politica italiana ed europea, è stata ministro degli Esteri, commissaria europea e parlamentare, oltre ad aver guidato +Europa.

A 78 anni, continua a rappresentare una delle figure più riconoscibili della tradizione radicale italiana. Proprio per la sua lunga storia politica, le notizie sulle sue condizioni di salute hanno provocato immediate reazioni e messaggi di solidarietà.

Il dato centrale, però, resta quello arrivato nelle ultime ore dal Santo Spirito: Bonino è ricoverata dopo essere stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata in codice rosso. Le condizioni vengono definite critiche e gli accertamenti sono ancora in corso.

La situazione resta dunque in aggiornamento, in attesa di informazioni ufficiali sulle condizioni della leader di +Europa e sull’esito degli esami effettuati dai sanitari.