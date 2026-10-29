Emma Laurent, influencer di viaggi, muore a 24 anni travolta da un fiume: «Volevo svegliarmi in un van, non in un hotel»

Emma Marie Laurent

La giovane francese, seguita da 43mila persone sui social, è morta in Nicaragua insieme ad altre due donne.

Il viaggio che sognava di raccontare attraverso i social si è trasformato in una tragedia. Emma Marie Laurent, travel influencer francese di 24 anni, è morta annegata in Nicaragua dopo che il pick-up sul quale viaggiava è stato travolto dalla corrente di un fiume ingrossato dalle piogge. Con lei hanno perso la vita altre due donne: la svizzera Noë Lina Luscher, 20 anni, e la nicaraguense Karen Nahomi López Montano, 19 anni.

L’incidente risale alla notte del 9 ottobre, ma la notizia ha iniziato a circolare ampiamente soltanto nelle ultime ore, suscitando commozione tra i follower della giovane. Laurent aveva costruito una comunità di circa 43mila persone su Instagram, dove condivideva itinerari, avventure e momenti della sua vita in viaggio. Un’esistenza all’insegna della libertà, spesso lontana dagli alberghi tradizionali, che raccontava con entusiasmo e spontaneità.

Il pick-up trascinato dalla corrente durante la notte

La tragedia si è verificata nella comunità di El Manzano, nel territorio di El Viejo, nel dipartimento di Chinandega, nel nord-ovest del Nicaragua. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dal quotidiano locale La Prensa, il gruppo si trovava a bordo di un Toyota quando il conducente ha tentato di attraversare il fiume Nahualapa, intorno all’una di notte.

Il corso d’acqua, che in condizioni normali non presenta necessariamente particolari difficoltà, era diventato pericoloso a causa delle precipitazioni delle ore precedenti. La forza della corrente ha trascinato il veicolo, senza lasciare scampo alle tre donne. Il conducente, il messicano Martín Gerardo García Girón, è riuscito a salvarsi.

Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire le circostanze della traversata e le eventuali responsabilità. Al momento non è stato reso noto se l’uomo dovrà affrontare accuse.

L’avvertimento della copresidente del Nicaragua

Sulla tragedia è intervenuta anche Rosario Murillo, copresidente del Nicaragua, che ha richiamato l’attenzione sui rischi legati ai corsi d’acqua durante la stagione delle piogge.

«I fiumi sono ingannevoli. Si pensa che siano calmi e all’improvviso arriva la corrente e accadono tragedie come questa», ha dichiarato, secondo quanto riportato dai media locali.

Un monito legato a un pericolo che può manifestarsi rapidamente: un fiume apparentemente tranquillo può trasformarsi in una trappola quando il livello dell’acqua aumenta e la corrente diventa più intensa. La tragedia ha così spezzato tre vite, lasciando le famiglie delle vittime e quanti le conoscevano ad affrontare una perdita improvvisa.

L’ultimo messaggio dal Portogallo: «Ammirare il mondo»

Tra i contenuti pubblicati da Emma prima della morte ce n’è uno che oggi assume un significato particolarmente toccante. Il 2 ottobre, circa una settimana prima dell’incidente, la giovane aveva condiviso sui social una riflessione scritta in francese durante un viaggio in Portogallo.

«Credo che le persone più belle, dentro e fuori, siano quelle che sanno ammirare il mondo che le circonda», aveva scritto. Parole che raccontavano il suo modo di vivere e la curiosità con cui affrontava i luoghi visitati.

Il suo profilo era una raccolta di esperienze in giro per il mondo, tra Europa, Africa e Caraibi. Laurent amava anche la vita in van e si descriveva come una persona che viveva tra due valigie, sempre pronta a ripartire.

In un video pubblicato a fine settembre si mostrava mentre si svegliava nel retro di un furgone. La didascalia riassumeva il suo ideale di viaggio: «L’obiettivo nella vita: trovare qualcuno che preferisca questo a un hotel a cinque stelle».

I messaggi di cordoglio dei follower

Dopo la diffusione della notizia, sotto le sue pubblicazioni si sono moltiplicati i messaggi di chi seguiva le sue avventure e ora saluta una giovane donna scomparsa troppo presto.

Emma aveva trasformato la passione per i viaggi in un racconto quotidiano, condividendo con migliaia di persone paesaggi, spostamenti e riflessioni personali. Il suo ultimo post dal Portogallo, nato per celebrare la bellezza del mondo, è diventato per molti follower un ricordo particolarmente doloroso.

La vacanza in Nicaragua si è conclusa nel modo più drammatico. Restano le indagini sull’incidente e il dolore per tre giovani vite spezzate, mentre i messaggi di addio continuano ad arrivare sui profili social della travel influencer.