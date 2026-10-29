Vietri sul Mare, Vittoria Imparato muore a 13 anni: l’ultimo saluto a Dragonea

L'ultimo saluto nella chiesa Santi Pietro e Paolo, a Dragonea di Vietri sul Mare

La piccola comunità è sotto choc per la scomparsa della giovanissima

Un’intera comunità si stringe nel dolore per la scomparsa di Vittoria Imparato, morta a soli 13 anni. La notizia ha raggiunto Dragonea, frazione di Vietri sul Mare, lasciando sgomenti quanti si uniscono al cordoglio della famiglia in queste ore di profonda sofferenza.

A esprimere il dolore per la perdita sono innanzitutto i genitori, Antonio Imparato e Daniela D’Arienzo, insieme ai nonni, agli zii, ai cugini e agli altri familiari. Un lutto che ha coinvolto anche l’amministrazione comunale, intervenuta pubblicamente per manifestare la vicinanza dell’intera cittadinanza.

Il funerale nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo

L’ultimo saluto alla tredicenne sarà celebrato giovedì 29 ottobre alle 15.30, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Dragonea, dove arriverà la salma proveniente dall’ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli.

Sul manifesto funebre, poche parole accompagnano l’annuncio della scomparsa e restituiscono il sentimento dei familiari: «È volata in cielo l’anima candida di Vittoria».

La cerimonia rappresenterà un momento di raccoglimento per i parenti e per quanti vorranno essere presenti, uniti nel ricordo della giovanissima.

Il cordoglio del Comune di Vietri sul Mare

Anche il Comune di Vietri sul Mare ha voluto manifestare pubblicamente la propria partecipazione al dolore delle famiglie Imparato e D’Arienzo. In un messaggio diffuso sui social, il sindaco e l’amministrazione comunale hanno espresso vicinanza per la perdita.

«Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale partecipano con profondo dolore alla terribile e prematura scomparsa della piccola Vittoria. L’intera comunità vietrese si stringe alle famiglie Imparato e D’Arienzo con sincera vicinanza».

Parole che testimoniano la partecipazione di Dragonea e di Vietri sul Mare a un lutto che ha colpito una famiglia e una comunità intera. In attesa dell’ultimo saluto, il pensiero dei concittadini è rivolto ai genitori e a tutti i familiari della tredicenne.