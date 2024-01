Enna, Gaetano Menzo accoltellato e ucciso al culmine di una lite con il figlio, 22enne in fuga

Tragedia familiare a Enna. Ci sarebbe stata una violenta lite tra Gaetano Menzo, 58 anni ed il figlio Matteo di 22 anni poco prima che il giovane fuggisse da casa. La vittima è stata rinvenuta riversa e con i segni di numerose coltellate da un altro figlio della vittima e da un collaboratore. Si erano allarmati non vedendolo arrivare a lavoro, sono andati a casa del titolare dell’azienda. Hanno bussato più volte, non ricevendo risposta.

Gaetano Menzo era rientrato a casa per pranzare quando è scoppiata la lite con il figlio

É una prima ricostruzione di quanto accaduto nel primo pomeriggio di martedì 23 gennaio, presumibilmente poco prima delle 15:00, quando è stato trovato il corpo dell’uomo in un’abitazione del centro storico di Enna. La vittima è un imprenditore edile.

Il giovane sospettato, tra l’altro visto da diverse persone mentre era per strada, è adesso ricercato e le forze dell’ordine hanno già istituito posti di blocco sulle arterie che portano fuori dalla città, oltre che alla stazione dei pullman e alla stazione ferroviaria. Chi l’ha incrociato ha notato che era particolarmente turbato.

L’imprenditore trovato privo di vita dall’altro figlio, 22enne in fuga

Sono in corso i rilievi della polizia scientifica nell’appartamento dove è avvenuto il delitto. Gaetano Menzo era impegnato in un cantiere a pochi passi dalla sua abitazione e per questo motivo aveva deciso di fare rientro a casa per il pranzo. Nel frattempo la polizia scientifica ha svolto i primi rilievi nell’abitazione di via Mola, nel centro storico di Enna. L’imprenditore era padre di tre figli.