Erika Dessi accoltellata a Como, il fidanzato fugge e poi torna indietro: ‘Ho fatto un guaio’

“Ho combinato un guaio”. Ha accoltellato la fidanzata nel letto, poi è fuggito, salvo cambiare idea, tornare in casa e chiamare aiuto: è successo la sera di giovedì 12 ottobre a Como.

Erika Dessi accoltellata a letto dal fidanzato, Michael Patellaro fugge verso la stazione ma poi cambia idea e chiama i soccorsi

La vittima è Erika Dessi, una 21enne originaria di Vimercate (Monza), trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove – fa sapere mattina con una nota la squadra mobile di Como, che sta indagando sull’aggressione – si trova in pericolo di vita.

L’aggressore è il 25enne Michael Patellaro, originario di Varese con precedenti di polizia, fermato per tentato omicidio. Arrivati ​​nell’appartamento condiviso dalla coppia, in via Nino Bixio a Como, gli agenti del volante hanno trovato “sul pianerottolo il 25enne che, in preda al panico, chiedeva aiuto dicendo di aver combinato un guaio”.

I poliziotti hanno recuperato l’arma utilizzata, un coltellaccio da cucina. Secondo una prima ricostruzione l’aggressione sarebbe arrivata al termine di una lite. Dopo aver colpito la fidanzata Padellaro avrebbe tentato di fuggire prendendo il denaro contante e anche il bancomat della ragazza, dirigendosi verso la stazione ferroviaria di Como , che dista alcune centinaia di metri, poi cambiare idee e tornare nell’abitazione per allertare i soccorsi.

La ventunenne ricoverata in fin di vita con diverse ferite: aggredita con un coltello da cucina

All’arrivo degli operatori del 118 Erika Dessi era ancora stesa sul letto sanguinante e con diverse ferite da taglio sul corpo. Sul posto sono immediatamente uniti gli investigatori della squadra mobile e gli specialisti della polizia scientifica, che hanno eseguito i rilievi tecnici e biologici sulla scena del crimine, e hanno poi raccolto le testimonianze dei vicini di casa e testimonianze per gli approfondimenti investigativi.