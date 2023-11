Esondazione Seveso, Milano in ginocchio: 170 interventi, donna bloccata in auto, in 3mila senza energia

Dalle 4:00 del mattino di martedì 31 ottobre una forte pioggia si è abbattuta sulla Lombardia. Oltre 170 gli interventi fatti dai vigili del fuoco per allagamenti di strade, sottopassi e scantinati di edifici: maggiori criticità a Milano, dove il fiume Seveso è esondato interessando il centro abitato in zona Niguarda, e nel monzese dove a Meda è esondato il fiume Tarò. Un blackout si è verificato stamani nella zona tra Maggiolina e Niguarda.

Una galleria della metropolitana M3 allagata (la linea non è ancora completamente funzionante) e sei cabine di Unareti allagate (circa 3mila utenti interessati) sono le due principali criticità riscontrate stamane dall’Unità di crisi riunita dal sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Esondazione Seveso: sottopassi allagati e alberi abbattuti dal forte vento, paura a Gorgonzola per una donna e i suoi figli

A Mediglia, in provincia di Milano, i vigili del fuoco di Gorgonzola (Milano) hanno soccorso una donna rimasta bloccata in auto con i suoi due bambini a causa di un albero caduto per il forte vento. A Brescia, a causa del raggiungimento del livello di guardia della diga di Dazarè sul lago d’Idro, alla mezzanotte è stata disposta l’apertura delle chiuse per mantenere le condizioni di sicurezza della struttura.

In previsione di una possibile esondazione del fiume Caffaro sono state evacuate 250 persone a Bagolino e 100 persone a Ponte Caffaro. In giornata proseguirà il monitoraggio dell’area.