Esplode camper a Pittulongu, Samuel muore carbonizzato a 10 anni

Era in vacanza nel nord Sardegna in comitiva, il piccolo Samuel Imbuzan, 10 anni, morto nell’esplosione del camper che la sua famiglia aveva parcheggiato a ridosso della spiaggia di Bados, vicino a Pittulongu, tra Golfo Aranci e Olbia intorno alle 13:30 di giovedì 31 agosto.

Il camper è salto in aria a ridosso della spiaggia di Bados: ferito il papà

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco l’esplosione potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Il papà ha riportato ustioni sul 40% del corpo ed è stato trasferito in elicottero al Centro ustioni dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Un gruppo di amici di nazionalità mista: il padre di Samuel Imbuzan infatti è romeno, la madre è italiana così come il ragazzino deceduto con residenza a Rimini.

La comitiva di italiani e romeni era arrivata in questi giorni sull’Isola per un viaggio in camper a contatto con la natura. L’area in cui il mezzo è stato parcheggiato prima della tragica esplosione, non è adibita alla sosta di caravan o roulotte né attrezzata con spazi idonei per campeggiare.

Testimoni hanno riferito di aver sentito uno scoppio, come quello di una bombola. L’azione del fuoco che si è sviluppato in contemporanea è stata fulminea: in un attimo le fiamme hanno attaccato il camper dove riposava il bambino che si è svegliato e ha cercato di chiedere aiuto, ma i genitori non sono riusciti a salvarlo.

Pittulongu, le fiamme hanno svegliato il ragazzino, il disperato tentativo di salvarlo dei familiari

“Una tragedia, una delle cose peggiori che potesse capitare nel nostro territorio. Un bambino che muore in maniera così drammatica ha creato sconcerto e non possiamo che adoperarci per portare un po’ di sostegno alle persone che hanno perso tutto.

Ci siamo già attivati con i servizi sociali per stare accanto alla famiglia e l’intera comunità di Olbia sarà loro vicina” – ha dichiarato il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, accorso sul luogo della tragedia in cui ha perso la vita un bambino di 10 anni nell’esplosione del camper dove si trovava in vacanza.