Esplosione a Dubai durante l’attacco iraniano: droni intercettati, detriti colpiscono una torre

Cosa è successo a Dubai durante l’attacco con droni e missili?
Una forte esplosione ha scosso Dubai nel tardo pomeriggio di sabato 7 marzo, riaccendendo le tensioni nel Golfo Persico già attraversato da una pericolosa escalation militare.
Il boato, avvertito intorno alle 17:45 ora italiana, è stato percepito in diverse zone della città. Secondo i giornalisti dell’agenzia Afp presenti sul posto, l’esplosione è avvenuta mentre l’Iran stava lanciando missili e droni verso obiettivi nella regione.
Le autorità degli Emirati Arabi Uniti avevano poco prima segnalato la presenza di minacce missilistiche e droni in arrivo dal territorio iraniano.
Dopo il potente botto, numerosi residenti hanno riferito di aver sentito sirene di ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco.
La difesa aerea emiratina è entrata immediatamente in azione.
Secondo le prime informazioni, droni e missili sarebbero stati intercettati prima di raggiungere i loro obiettivi.
I detriti dell’intercettazione hanno colpito un edificio?
Le prime ricostruzioni parlano di detriti caduti dopo l’intercettazione dei droni, che avrebbero colpito una torre residenziale. Sui social sono stati rilanciati numerosi video che mostrano fumo dalla torre 23.
I residenti dell’edificio sarebbero stati evacuati immediatamente per motivi di sicurezza, mentre i soccorsi hanno raggiunto la zona per verificare eventuali danni.
In mattinata erano già state segnalate esplosioni nei pressi dell’aeroporto di Dubai, alimentando la preoccupazione tra la popolazione e i turisti presenti nella città.
Tuttavia le autorità locali hanno diffuso un messaggio ufficiale per ridimensionare l’allarme.
Secondo quanto pubblicato dal Dubai Media Office sul proprio profilo X, l’incidente sarebbe stato di lieve entità.
Le autorità di Dubai cosa hanno dichiarato sull’esplosione?
Il Dubai Media Office ha chiarito che l’esplosione è stata causata dalla caduta di detriti dopo l’intercettazione di un drone.
L’episodio, secondo le autorità, sarebbe stato rapidamente contenuto.
La comunicazione ufficiale ha sottolineato due punti importanti:
- non risultano persone ferite
- non si sono verificati incidenti all’aeroporto internazionale di Dubai
Le autorità hanno anche smentito le notizie circolate sui social media che parlavano di danni allo scalo aeroportuale.
Un tentativo evidente di evitare panico tra residenti e viaggiatori in una città che ospita ogni giorno milioni di persone.
🚨🇮🇷🇦🇪#BREAKING: Iranian drone impact at a tower in Dubai Marina, UAEpic.twitter.com/XQr5oWlRP8— 👑 SHAIKH 👑 (@azharfru1) March 7, 2026
Perché gli Emirati parlano di un attacco nel contesto della guerra regionale?
L’episodio si inserisce in un quadro geopolitico estremamente delicato.
Negli ultimi giorni il Medio Oriente è attraversato da una nuova escalation militare che coinvolge Iran, Israele, Stati Uniti e diversi Paesi del Golfo.
Gli attacchi con missili e droni rappresentano una delle armi principali utilizzate nelle operazioni di rappresaglia.
In questo contesto gli Emirati Arabi Uniti hanno rafforzato i sistemi di difesa aerea e i controlli sul territorio.
L’intercettazione dei droni sopra Dubai dimostra quanto la tensione nella regione sia ormai altissima.
Il messaggio del presidente degli Emirati: “Non siamo un bersaglio facile”
Dopo gli ultimi episodi, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed Al Nahyan ha lanciato un messaggio molto chiaro.
Durante una visita in ospedale alle persone rimaste ferite negli incidenti recenti, lo sceicco ha dichiarato che il Paese uscirà più forte dalla guerra in corso.
Secondo il leader emiratino, gli Emirati possono apparire “attraenti e stimolanti”, ma la loro forza non deve essere sottovalutata.
“Gli Emirati Arabi Uniti non sono un bersaglio facile”, ha affermato.
Nel corso della visita ha incontrato cinque persone ferite, tra cui due cittadini emiratini, un indiano, un sudanese e un iraniano.
Il presidente ha anche ringraziato le Forze armate degli Emirati, il Ministero degli Interni, le agenzie di sicurezza e la protezione civile per la gestione dell’emergenza.
Un segnale politico chiaro: gli Emirati intendono difendere il proprio territorio con determinazione.
Dubai tra turismo globale e tensioni geopolitiche
Dubai è conosciuta nel mondo come una delle capitali globali del turismo e della finanza.
Grattacieli futuristici, aeroporti tra i più trafficati del pianeta e milioni di visitatori ogni anno.
Proprio per questo ogni episodio di tensione militare nella regione genera immediatamente preoccupazione.
Per ora le autorità insistono su un messaggio rassicurante: la situazione è sotto controllo.
Ma il boato che ha squarciato il cielo della città ricorda che anche uno dei luoghi più moderni e cosmopoliti del pianeta non è immune dalle tempeste della geopolitica.