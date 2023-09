Fabrizio Corona fermato senza patente, manovra azzardata a Linate: ‘Devo andare da mio figlio’

Nuovi guai per l’ex fotografo dei vip. A Milano, lungo l’arteria stradale che porta all’aeroporto di Linate, Fabrizio Corona ha fatto una manovra azzardata proprio davanti a una pattuglia dei carabinieri che hanno scoperto che era al volante senza patente.

Fabrizio Corona fermato in Viale Forlanini per una manovra azzardata: la patente era stata revocata nel 2012

Ai carabinieri, che l’hanno fermato in Viale Forlanini, ha spiegato che stava andando a prendere un volo per Catania in quanto doveva raggiungere urgentemente il figlio in Sicilia. Secondo una prima ricostruzione, scrive Il Giorno, è stata una manovra avventata dell’ex fotografo dei vip ad attirare l’attenzione dei militari del Radiomobile, che stavano pattugliando la zona di Viale Forlanini. A quel punto, gli investigatori dell’Arma hanno intimato l’alt al Range Rover Sport: in macchina c’erano l’ex re dei paparazzi e un uomo di origine ecuadoriana.

Dagli accertamenti è emerso che la sua patente è stata revocata il 13 agosto 2012 dalla Prefettura di Napoli: da lì è scattata la sanzione amministrativa imposta dall’articolo 116 del Codice della strada, che prevede un verbale da un minimo da 5mila a un massimo di 30mila euro. Fabrizio Corona “avrebbe pure trasgredito alcune prescrizioni legate all’affidamento in prova”, a cui è tuttora sottoposto.

L’ex re dei paparazzi segnalato al Tribunale di Sorveglianza: non avrebbe osservato una prescrizione dell’affidamento in prova

La prima: non può lasciare la sua abitazione nella fascia oraria compresa tra l’1:30 e le 12:00, se non su specifica autorizzazione del magistrato. La seconda: era in compagnia di una persona con precedenti di polizia. Di conseguenza, nelle prossime ore, i militari del Radiomobile segnaleranno l’accaduto al Tribunale di Sorveglianza”.