Famiglia nel bosco, chiesto il trasferimento: tensioni nella struttura e nodo perizia al Tribunale dell’Aquila

Nathan e Catherine

La richiesta dei responsabili della struttura

La vicenda della cosiddetta Famiglia nel bosco Tribunale minorenni L’Aquila si arricchisce di un nuovo capitolo, tutt’altro che secondario. I responsabili della struttura di accoglienza che ospita la madre e i bambini hanno chiesto formalmente al Tribunale per i minorenni dell’Aquila di valutare il trasferimento del nucleo in un’altra sede ritenuta più idonea.

La notizia, riportata dai quotidiani Il Centro e dall’edizione regionale de Il Messaggero, accende ulteriormente i riflettori su una situazione già complessa, dove diritto, tutela dei minori e conflitti relazionali si intrecciano in un equilibrio fragile.

Perché la struttura chiede il trasferimento della Famiglia nel bosco?

La richiesta è contenuta in una relazione inviata nei giorni scorsi al Tribunale. Nel documento si evidenziano criticità nella gestione quotidiana della permanenza del nucleo all’interno della comunità.

Secondo quanto riportato, gli operatori avrebbero riscontrato difficoltà nel rispetto delle regole interne e delle modalità organizzative previste dalla struttura. Si parla di tensioni, di comportamenti ritenuti non conformi ai protocolli e di problematiche legate agli accessi e alla gestione degli spazi condivisi.

In una comunità di accoglienza, dove la convivenza è regolata da procedure precise, ogni scarto rispetto alle regole diventa materia sensibile. Non solo per ragioni organizzative, ma per la stabilità complessiva dell’ambiente e delle altre persone ospitate.

Qual è la situazione dei minori e quali sono le preoccupazioni?

Il punto centrale, come sempre in questi casi, è il benessere dei bambini. Nella relazione si fa riferimento a situazioni di disagio che richiederebbero ulteriori approfondimenti e interventi mirati di tutela.

Il lessico utilizzato – “approfondimenti”, “interventi”, “tutela” – non è casuale. Indica che il focus resta sulla protezione dei minori e sulla necessità di garantire loro un contesto stabile, sicuro e coerente con le indicazioni dell’autorità giudiziaria.

La richiesta di trasferimento non viene dunque presentata come una misura punitiva, ma come una possibile soluzione organizzativa e funzionale al superiore interesse dei minori. Sarà ora il Tribunale a valutare se esistano le condizioni per un cambio di sede.

Cosa sostiene la madre della Famiglia nel bosco?

Di tutt’altro tenore la posizione della madre e dei familiari. Secondo quanto emerso, le difficoltà sarebbero attribuibili al contesto della struttura stessa. La richiesta avanzata dalla difesa è quella di individuare soluzioni che garantiscano maggiore continuità affettiva e relazionale.

Il tema della continuità affettiva è cruciale nei procedimenti minorili. Spostamenti ripetuti, cambi di ambiente e interruzioni di riferimenti stabili possono incidere sullo sviluppo emotivo dei bambini. Ed è su questo terreno che si gioca una parte delicata del confronto.

Scontro sulla perizia: cosa succede tra Ctu e legali?

Sul procedimento pesa anche un acceso confronto tecnico-giuridico. Al centro, la perizia sulla capacità genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

La consulente tecnica d’ufficio, Simona Ceccoli, ha ribadito la propria fiducia nella psicologa incaricata delle valutazioni. Una posizione netta, che conferma la validità dell’operato peritale.

Di contro, i legali dei genitori hanno chiesto nei giorni scorsi la revoca dell’incarico, sollevando dubbi sulla terzietà della professionista e sull’opportunità di alcuni giudizi espressi e pubblicati sui social.

Un passaggio che apre un ulteriore fronte: quello della neutralità degli esperti nei procedimenti delicati che riguardano minori. In un contesto in cui ogni parola pesa, anche la comunicazione personale può diventare oggetto di scrutinio.

Quali scenari ora per la Famiglia nel bosco?

La decisione sul trasferimento spetterà al Tribunale, che dovrà valutare attentamente la relazione della struttura, le osservazioni della difesa e gli esiti della perizia in corso.

Sullo sfondo resta una domanda centrale: quale soluzione garantisce davvero il miglior equilibrio tra tutela dei minori e diritti dei genitori?

La vicenda della Famiglia nel bosco continua così a muoversi tra carte giudiziarie, relazioni tecniche e tensioni umane. E, come spesso accade nei casi che coinvolgono bambini, ogni scelta sarà destinata ad avere conseguenze profonde e durature.