Feltri contro il sud: ‘Manutengoli ingordi, senza di voi campiamo alla grande’

Vittorio Feltri torna a puntare l’indice contro il sud (e a difesa dalla Lombardia) in un editoriale pubblicato su Libero che ha indignato il web ed ha sollevato accese polemiche social nei confronti del giornalista che già in passato aveva fatto discutere per le sue prese di posizione sul Mezzogiorno.

Affermazioni che avevano determinato provvedimenti da parte dell’Ordine dei Giornalisti di Milano che a fine marzo aveva provveduto a sospendere il vulcanico opinionista per sei mesi.

L’editoriale di Feltri indigna il web

Questo la parte di editoriale che ha sollevato la rabbia di tanti italiani ed, in particolare, dei cittadini del meridione: “Attenzione, manutengoli ingordi, a non tirare troppo la corda poiché correte il pericolo di rompere il giochino che fino ad ora vi ha consentito di ciucciare tanti quattrini dalle nostre tasche di instancabili lavoratori. Noi senza di voi campiamo alla grande, voi senza di noi andate a ramengo. Datevi una regolata o farete una brutta fine, per altro meritata”.

Nucera replica a Feltri: ‘Gravissima offesa’

Affermazioni che hanno scatenato una ridda di polemiche con gli hashtag #napoli e #vittoriofeltri che hanno scalato la topic trend di Twitter. In molti hanno fatto notare all’editorialista di Libero i zero contagi nelle ultime ore a Napoli.

Su tutte le furie Giuseppe Nucera de ‘La Calabria che vogliamo’: “Il pensiero di Feltri non rappresenta assolutamente i cittadini del nord. Questa è una gravissima offesa nei confronti dei meridionali