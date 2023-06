Femminicidio Incisa Scapaccino, 50enne uccide la compagna e veglia il corpo per due giorni

Il femminicidio di Incisa Scapaccino, in provincia di Asti, risalirebbe a due giorni fa. Paolo Riccone, 50 anni, è stato arrestato. L’uomo avrebbe ucciso a coltellate la compagna Floriana Floris, 49 anni, originaria di Milano, nella casa di famiglia di Piazza XX Settembre per poi vegliare il corpo senza vita.

Il 50enne Paolo Riccone ha ucciso la 49enne Floriana Floris e dopo averla vegliata ha tentato il suicidio

Quindi avrebbe tentato il suicidio tagliandosi i polsi. L’allarme è stato lanciato dalla la figlia della vittima venerdì 9 giugno intorno all’ora di pranzo. Preoccupata del fatto che la madre non rispondesse al telefono ed ai vicini di casa, che vedevano da giorni la macchina ferma parcheggiata in strada, ha allertato i carabinieri. L’uomo, piantonato in ospedale ad Asti, è ricoverato e sedato.

Secondo una prima ricostruzione Paolo Riccone, ricercatore ad Alessandria, ha vegliato la 49enne per almeno due notti. A svolgere le indagini sono i carabinieri con il coordinamento della procura di Alessandria, competente per territorio. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e della Croce verde di Nizza Monferrato insieme ai vigili del fuoco, che per permettere a carabinieri e soccorritori di entrare nell’abitazione hanno sfondato la porta.

L’allarme lanciato dalla figlia che non riusciva a parlare con madre da ore

Il cinquantenne era stato sposato ma la moglie era deceduta per una malattia. Floriana Floris era madre di due figli avuti da una precedente relazione. A svolgere le indagini sono i carabinieri con il coordinamento della procura di Alessandria, competente per territorio. “Siamo sgomenti e senza parole. Frequentavano poco il paese e in questi anni non avevano mai dato alcun problema. Io li conoscevo di vista. Il nostro è un paese tranquillo” – ha dichiarato Matteo Massimelli, sindaco di Incisa Scapaccino.