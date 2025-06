Pestaggio a Crotone: identificati e denunciati i tre responsabili dell’aggressione

Pestaggio choc a Crotone nei confronti di un 24enne

Brutale aggressione in centro: 24enne finisce in ospedale dopo il violento pestaggio

Un nuovo episodio di violenza ha scosso la città di Crotone nella notte del 14 giugno, quando un giovane di 24 anni è stato vittima di un brutale pestaggio nel cuore del centro cittadino, nei pressi di un noto locale frequentato soprattutto durante il fine settimana. Grazie alle indagini tempestive e coordinate delle forze dell’ordine, i tre presunti responsabili, tutti 19enni già noti alle autorità per precedenti legati a reati in materia di droga, sono stati rapidamente identificati e denunciati a piede libero.

Il giovane aggredito ha riportato gravi lesioni, con una prognosi iniziale di 30 giorni, salvo complicazioni ulteriori che i sanitari dell’ospedale locale stanno ancora monitorando attentamente. L’intera comunità di Crotone è rimasta profondamente scossa da quanto accaduto, mentre proseguono le indagini per fare piena luce sulle motivazioni che hanno spinto i tre giovani a mettere in atto un’aggressione così violenta.

Le indagini della polizia: un lavoro sinergico per ricostruire i fatti

L’attività investigativa è partita in salita a causa dell’assenza di testimoni disposti a collaborare con le forze dell’ordine. Nonostante la presenza di numerose persone sul posto al momento del pestaggio, nessuno è intervenuto né ha immediatamente contattato le autorità. Tuttavia, il lavoro meticoloso della Polizia Scientifica, affiancata dalle Volanti e dalla Squadra Mobile, ha permesso di ottenere elementi cruciali per l’identificazione dei responsabili.

Determinanti si sono rivelate le immagini di videosorveglianza acquisite dalla zona dell’aggressione e l’analisi incrociata delle informazioni già in possesso della polizia, che conosceva i tre ragazzi per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Grazie al coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, i tre giovani sono stati convocati in Questura, identificati formalmente e denunciati per il reato di lesioni personali aggravate in concorso.

L’intervento del Questore: “Tolleranza zero contro ogni forma di violenza”

Il Questore di Crotone, Renato Panvino, ha espresso una ferma condanna per l’accaduto, ribadendo la politica di tolleranza zero nei confronti di ogni forma di violenza urbana. In seguito al pestaggio, per i tre indagati è stato avviato anche il procedimento per l’emissione del Divieto di accesso alle aree urbane (DASPO urbano), misura che impedirà loro di frequentare le zone della città interessate dalla movida e dal rischio di turbative dell’ordine pubblico.

Contestualmente, sono stati avviati ulteriori accertamenti amministrativi sul locale nei pressi del quale è avvenuta l’aggressione. La Questura sta infatti valutando l’eventuale applicazione dell’articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che potrebbe portare alla chiusura temporanea o definitiva dell’esercizio commerciale per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Indagini in corso sui legami dei responsabili con la criminalità giovanile

Mentre la parte più immediata dell’inchiesta ha portato alla denuncia dei tre giovani coinvolti, la Procura e la polizia non escludono che il grave episodio di violenza possa essere riconducibile a dinamiche criminali più ampie. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire se i tre indagati facciano parte di gruppi giovanili dediti allo spaccio o coinvolti in reti di criminalità minorile che gravitano intorno alla movida crotonese.

Il Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, che segue personalmente il caso insieme al PM di turno, sta valutando la possibilità di richiedere eventuali misure cautelari più restrittive nei confronti dei tre indagati, a seconda degli sviluppi dell’inchiesta.

La città di Crotone sotto choc: l’appello alla collaborazione della cittadinanza

Il grave episodio di pestaggio a Crotone ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza urbana e sull’importanza della collaborazione da parte della cittadinanza. La totale assenza di intervento da parte di chi ha assistito al pestaggio ha complicato il lavoro delle forze dell’ordine, sollevando interrogativi sulla responsabilità sociale dei singoli di fronte a episodi di violenza. Una vicenda che riporta alla mente la terribile aggressione nel centro calabrese a Davide Ferrerio dell’agosto del 2022. Il bolognese non si è più ripreso da quel brutale pestaggio, per uno scambio di persone, e da tre anni versa in stato comatoso.

Le autorità, oltre a proseguire le indagini, hanno rinnovato l’appello a denunciare tempestivamente simili episodi e a collaborare con le forze di polizia, ribadendo che il silenzio alimenta l’impunità di chi si macchia di simili reati.

Il caso resta al centro dell’attenzione pubblica crotonese, mentre si attendono i prossimi sviluppi giudiziari e investigativi.