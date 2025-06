Salernitana, l’ipotesi di Bassetti sull’intossicazione alimentare: ‘Possibile il Bacillus cereus, attenzione al riso’

Matteo Bassetti

Giornata estremamente complicata per la Salernitana, travolta non solo dalla sconfitta maturata al Ferraris di Genova contro la Sampdoria nella gara di andata dei playout di Serie B (2-0), ma anche da una grave emergenza sanitaria. Almeno ventuno tra calciatori e membri dello staff tecnico sono stati ricoverati per una sospetta intossicazione alimentare manifestatasi durante il viaggio di rientro a Salerno.

Il gruppo squadra aveva consumato un pranzo al sacco preparato a Genova, a base di riso alla cantonese. Proprio la natura del pasto ha spinto gli specialisti a valutare tra le ipotesi anche la possibilità che all’origine dei malori possa esserci il Bacillus cereus, batterio frequentemente associato al consumo di riso cotto lasciato a temperatura ambiente.

L’approfondimento dell’infettivologo Bassetti: «Tipica la sindrome da riso fritto»

A spiegare la possibile dinamica dell’intossicazione è intervenuto l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, noto anche per il suo ruolo durante l’emergenza pandemica da Covid-19.

«Esiste un batterio tipico del riso che può causare la cosiddetta “sindrome da riso fritto” — ha dichiarato Bassetti — Si tratta del Bacillus cereus, un microrganismo che può contaminare alimenti amidacei come il riso, soprattutto se non vengono conservati correttamente dopo la cottura. Questo batterio produce tossine: una causa vomito (forma emetica), l’altra diarrea (forma diarroica).»

L’infettivologo ha evidenziato come, soprattutto in estate, sia fondamentale prestare massima attenzione alla preparazione, conservazione e consumo di alimenti facilmente deperibili: «Temperature elevate e tempi di conservazione prolungati sono fattori di rischio che possono favorire lo sviluppo di questi microrganismi e dare origine a vere e proprie epidemie di gastroenteriti».

Indagini in corso, ancora ricoverati diversi membri del gruppo squadra

Attualmente sono ancora in corso accertamenti sanitari e investigativi per individuare con precisione l’agente patogeno responsabile dell’intossicazione che ha colpito ventuno persone tra tesserati e staff tecnico della Salernitana. Le condizioni cliniche di alcuni membri del gruppo restano monitorate negli ospedali di Salerno e Battipaglia, dove sono stati ricoverati nelle scorse ore per i forti disturbi gastrointestinali.

La società granata ha intanto inoltrato alla Lega Serie B una richiesta ufficiale di rinvio della gara di ritorno dei playout, prevista per venerdì 20 giugno. Al momento, la Lega ha aperto una valutazione della situazione, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

La polemica social di Bassetti: «Gli atleti diano il buon esempio ai giovani»

In queste ore, Matteo Bassetti è anche intervenuto sui social commentando un’altra vicenda alimentare, stavolta legata al giovane fuoriclasse del Barcellona Lamin Yamal.

«Ecco una foto pubblicata da Yamal, che era in vacanza in Italia a Pantelleria — ha scritto Bassetti — Un atleta e giovane talento, forse il migliore al mondo, un idolo per le nuove generazioni che dovrebbe essere molto attento allo stile di vita. Che cosa mangia? Pollo con patatine fritte e ketchup. L’educazione alimentare per i giovani dovrebbe iniziare dall’esempio dei loro idoli».

Il messaggio dell’infettivologo sottolinea l’importanza, anche per gli sportivi professionisti, di mantenere un’alimentazione equilibrata e sana, specialmente durante la preparazione agonistica. L’infettivologo è un grande appassionato di calcio ed è super tifoso del Genoa.