Pamela Genini uccisa con 24 coltellate dal compagno, il disperato stratagemma per salvarsi

Pamela Genini e Gianluca Soncin

Femminicidio a Milano, l’imprenditrice 29enne uccisa dal 52enne Gianluca Soncin davanti ai vicini

Un’altra giovane vita spezzata, un altro femminicidio annunciato. Pamela Genini, 29 anni, modella e imprenditrice, è stata uccisa con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, all’interno del suo appartamento in via Iglesias, nel quartiere Gorla di Milano. L’uomo aveva duplicato le chiavi dell’abitazione all’insaputa della vittima.

Una violenza efferata, consumata nonostante la presenza delle forze dell’ordine, già allertate dai vicini e dall’ex fidanzato della vittima, che al telefono aveva ascoltato in diretta i suoi ultimi momenti di terrore.

“È Glovo”: lo stratagemma disperato per salvarsi

Secondo la ricostruzione della Polizia, coordinata dalla pm Alessia Menegazzo, Pamela aveva tentato un estremo stratagemma per salvarsi. Quando gli agenti hanno suonato al citofono, la giovane ha detto al suo assassino: “È Glovo”, fingendo si trattasse di una consegna di cibo.

Ma Soncin non le ha creduto. Ha impugnato il coltello e si è avventato su di lei, colpendola ripetutamente, fino a lasciarla esanime sul pavimento.

Le urla disperate hanno attirato i vicini, che hanno assistito impotenti alla scena e chiamato il 112. “L’ammazza, l’ammazza!”, hanno gridato, mentre gli agenti e i Vigili del Fuoco sfondavano la porta dell’appartamento.

Pamela Soncin con l’amata cagnolina

L’intervento delle forze dell’ordine: troppo tardi

Erano le 22:00 quando i soccorsi sono arrivati sul posto. Pamela era già gravemente ferita sul balcone di casa, mentre il 52enne continuava ad accanirsi sul suo corpo.

Gli agenti hanno bloccato Soncin dopo un tentativo di suicidio: l’uomo si era ferito alla gola con lo stesso coltello. Trasportato al Niguarda, non è in pericolo di vita.

Davanti al magistrato si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il pm Menegazzo ha contestato le aggravanti di premeditazione, crudeltà, futili motivi e stalking. L’uomo aveva infatti fatto una copia delle chiavi di nascosto, introducendosi in casa con l’intento di colpire.

Chi era Pamela Genini: modella, imprenditrice e anima inquieta

Pamela Genini era una ragazza solare e determinata. Nata a Strozza (Bergamo), viveva a Milano ma si divideva tra Montecarlo e Dubai, dove curava progetti di moda e immobili di lusso.

Insieme all’amica Elisa Bartolotti, aveva fondato la linea di costumi “EP SheLux”. In passato aveva partecipato al reality L’Isola di Adamo ed Eva su Deejay Tv.

Sui social si mostrava elegante e sorridente, spesso in compagnia del suo inseparabile chihuahua Bianca, che Soncin avrebbe persino minacciato di uccidere durante una lite.

Solo pochi giorni fa aveva pubblicato una foto in abito argentato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia: «Red carpet mummy», scriveva con ironia.

Chi era Gianluca Soncin, l’uomo che non accettava la fine della relazione?

Gianluca Soncin, 52 anni, originario di Biella ma residente a Cervia, lavorava nella compravendita di auto. Aveva già mostrato comportamenti violenti, con minacce rivolte alla ragazza e alla sua famiglia.

Pamela lo aveva lasciato e si era trasferita a Milano proprio per sfuggirgli. Ma lui non si era arreso: la controllava, la seguiva, la perseguitava. Aveva precedenti per truffa.

L’uomo era ossessionato dalla giovane imprenditrice con la quale era fidanzata da appena un anno. La scorsa estate la coppia si sia recata all’Elba per trascorrere qualche giorno insieme al mare e che la vacanza sull’isola sia stata interrotta improvvisamente con Pamela Genini che avrebbe deciso di andarsene dopo che Soncin aveva minacciato di uccidere la sua cagnolina, il chihuahua Bianca. Il cinquantaduenne avrebbe minacciato di morte anche il padre e la madre della donna e non voleva che vedesse le amiche.

Secondo i testimoni, la giovane aveva espresso la paura che l’uomo fosse riuscito a duplicare le chiavi del suo appartamento. “Temo che entrerà in casa”, avrebbe confidato a un’amica. Una coppia completamente agli antipodi con lui schivo e silenzioso e lei sempre sorridente e disponibile alla conversazione.

Un femminicidio annunciato: il grido d’allarme rimasto inascoltato

La sera del delitto, Pamela aveva chiamato il suo ex fidanzato chiedendo aiuto. Lui, capendo la gravità della situazione, ha allertato immediatamente le forze dell’ordine.

Ma quando la polizia è arrivata, la tragedia era già in corso.

Una dinamica che richiama quella di troppi altri casi recenti: minacce ignorate, segnalazioni sottovalutate, interventi arrivati quando ormai è troppo tardi.

“Non invecchieremo insieme”: l’addio dell’amica Elisa

Sui social, l’amica e socia Elisa Bartolotti ha scritto un messaggio straziante:

“Pazzo? Sì, lo sei, ma non abbastanza da non sapere quello che stavi facendo.

Spero che la giustizia ti condanni per avermi tolto chi per me era una sorella.

Ciao Pam, non invecchieremo insieme. Tu non invecchierai mai. Ti voglio bene.”

Le indagini e l’attesa della giustizia

Il 52enne interrogato dalla pm Alessia Menegazzo, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La richiesta di convalida del fermo e della misura del carcere per omicidio pluriaggravato anche dalla premeditazione è ora sul tavolo del gip Tomaso Perna.

Gli inquirenti stanno ricostruendo le settimane precedenti al delitto, in cui la giovane aveva confidato paure e minacce a più persone.

Un copione purtroppo già visto: una donna che chiede aiuto, un uomo ossessionato dal controllo, una società che arriva sempre un attimo troppo tardi.