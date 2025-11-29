Carlo Conti

La scelta di Conti: l’annuncio dei 30 Big il 30 novembre

Il colpo di scena alla fine è arrivato: Carlo Conti ha deciso di allargare il cast dei Big di Sanremo 2026 portandolo a 30 artisti, due in più rispetto alla soglia iniziale di 28. L’annuncio nel corso del Tg1 delle 13:30 del 30 novembre. Una decisione maturata dopo giorni di ascolti fitti, riletture, confronti e riflessioni. Il Festival omaggerà Ornella Vanoni, la cui presenza nella scena musicale italiana è considerata da Conti un patrimonio da celebrare.

Il tempo guadagnato, però, non è stato un semplice rinvio. Il conduttore e direttore artistico ha passato al setaccio una mole imponente di candidature, giunte da ogni angolo del panorama musicale italiano. Una selezione che, come sempre, promette un equilibrio tra conferme, sorprese e ritorni che faranno discutere.

Cantautori e protagoniste femminili: la linea artistica del Festival

Secondo le indiscrezioni raccolte da LaPresse, il Festival di Sanremo che sta prendendo forma punterà in modo deciso sulla scrittura d’autore. Conti, forte della sua identità televisiva e musicale, sta confezionando un cast dove i cantautori rappresenteranno il fulcro del progetto. Allo stesso tempo, si profila un’edizione in cui le voci femminili torneranno al centro con forza, pronte a guidare la scena.

Nelle ultime ore si sono consolidati alcuni nomi considerati molto probabili: Elodie con Rkomi, Emma Marrone, la novità Emma Nolde, così come il rientro atteso di Dolcenera e quello, quasi certo, di Malika Ayane. Sembra crescere anche la quota di Madame, mentre Arisa starebbe trattando per ottenere il via libera definitivo.

I ritorni più attesi: da Blanco a Diodato, passando per Neffa

Sul fronte maschile, il mosaico è ricco di ritorni. Le ipotesi più accreditate portano verso Alfa, Blanco, Ermal Meta e Diodato, figure che hanno già lasciato un segno nelle ultime edizioni e che sarebbero pronte a riaffrontare il palco dell’Ariston.

Non hanno presentato brani, e quindi dovrebbero essere assenti, Enrico Ruggeri, Cristicchi, Minghi, Al Bano e Gazzelle. In bilico fino all’ultimo invece Alex Britti, indeciso se presentare o meno una proposta.

Tra le sorprese dell’ultima fase spicca il ritorno di Ditonellapiaga – questa volta senza Donatella Rettore – e quello di Sangiovanni. Forti anche le possibilità di vedere Fulminacci e Settembre, quest’ultimo fresco vincitore della selezione Nuove Proposte di Sanremo Giovani.

Una curiosità rilancia l’ipotesi Neffa, nome che da tempo mancava dal grande circuito. E proseguono le candidature di Levante, Maria Antonietta con Colombre e della ex Coma_Cose California, che potrebbe debuttare da solista.

Evergreen, outsider e le ultime mosse di Conti

Non mancano i grandi nomi della tradizione: Patty Pravo è considerata praticamente certa, mentre l’ultima sorpresa potrebbe essere la selezione della proposta di Nada, che avrebbe superato nelle ultime ore quelle avanzate da Fausto Leali e Antonino.

Tra gli outsider compaiono Tedua, Chiello, Luchè, Rancore, Clementino, J-Ax e Kid Yugi, profili che, se confermati, darebbero una spinta contemporanea e urban al cast. Crescono le possibilità di Trigno, reduce dalla vittoria ad Amici.

Attesi infine i ritorni di Serena Brancale, Sal Da Vinci e quasi certamente Benji & Fede. Da non escludere il leader dei Tiromancino, Federico Zampaglione, che di recente aveva lasciato intendere la volontà di tornare al Festival.