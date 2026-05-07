Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, la tiktoker: ‘Sono una mamma disperata, chi sbaglia paga’

Kekko Bianco e Rita De Crescenzo

Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, il video della tiktoker dopo il blitz della polizia

“Sono una mamma cambiata e disperata”. Con queste parole la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo ha commentato sui social l’arresto del figlio Francesco Bianco, conosciuto come Kekko Bianco, finito in carcere nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli.

Il giovane figura tra le sette persone arrestate dalla Squadra Mobile con accuse che vanno dal tentato omicidio al porto e detenzione illegale di armi aggravati e in concorso.

A colpire, oltre all’operazione di polizia, è stato soprattutto il video pubblicato dalla stessa De Crescenzo, che ha scelto di intervenire pubblicamente poche ore dopo il blitz.

Cosa è successo e perché è stato arrestato

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe preso parte a un conflitto a fuoco avvenuto a Napoli il 26 giugno 2025 durante un inseguimento tra bande rivali.

Gli investigatori ritengono che dietro l’episodio ci sia uno scontro tra gruppi giovanili per il controllo del territorio.

Nel commando coinvolto nella sparatoria ci sarebbero stati anche alcuni minorenni all’epoca dei fatti.

L’episodio sarebbe inoltre collegato all’accoltellamento subito il 16 febbraio 2026 dallo stesso figlio della De Crescenzo, circostanza che avrebbe ulteriormente alimentato tensioni e rivalità.

L’operazione della polizia è stata eseguita con il supporto di diversi commissariati cittadini, unità cinofile antidroga, reparto prevenzione crimine, un drone e un’unità eliportata.

Durante le perquisizioni gli agenti hanno anche sequestrato marijuana già confezionata in dosi pronte per lo spaccio.

Le parole di Rita De Crescenzo nel video social

Rita De Crescenzo ha commentato sui social l’accaduto. Nessuna giustificazione ma lo sfogo di una madre che sostiene di aver fatto di tutto per far ravvedere il figlio.

La tiktoker ha raccontato di vivere da tempo una situazione difficile, spiegando di essersi sempre dissociata dai comportamenti contestati al giovane.

“Io non ce la facevo più, non mi faceva più dormire la notte”, ha dichiarato nel filmato, aggiungendo di aver sperato fino all’ultimo di poter recuperare il figlio.

Un passaggio che ha attirato particolare attenzione è quello in cui afferma: “Chi sbaglia paga e la legge ha fatto il suo corso”.

Parole che in poche ore hanno generato migliaia di commenti e reazioni sui social.

Chi è Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo è una delle tiktoker napoletane più conosciute sui social, diventata popolare negli ultimi anni grazie ai suoi video ironici e ai contenuti legati alla vita quotidiana.

Il suo nome è spesso finito al centro dell’attenzione mediatica anche per vicende personali e familiari raccontate direttamente online.

Proprio questo aspetto ha contribuito ad amplificare la risonanza dell’arresto del figlio, rapidamente diventato uno degli argomenti più discussi sui social nelle ultime ore.

La pista degli investigatori sul controllo del territorio

Secondo gli inquirenti, la sparatoria si inserirebbe in un contesto di tensioni tra gruppi giovanili collegati a dinamiche criminali radicate in alcune zone della città.

Gli investigatori parlano infatti della volontà dei gruppi coinvolti di affermare la propria egemonia sul territorio, uno schema che negli ultimi anni è emerso in diverse inchieste della Direzione distrettuale Antimafia di Napoli.

Un fenomeno che continua a preoccupare le forze dell’ordine, soprattutto per il coinvolgimento di ragazzi molto giovani in episodi armati sempre più violenti.

Il peso dei social nelle vicende giudiziarie

La vicenda riaccende anche il dibattito sul rapporto tra social network, esposizione mediatica e cronaca giudiziaria.

Sempre più spesso, infatti, notizie legate a indagini o arresti vengono commentate direttamente online dai protagonisti o dai loro familiari, trasformando vicende giudiziarie in casi seguiti in tempo reale sui social.

Ed è proprio questo uno degli elementi che ha reso il caso del figlio di Rita De Crescenzo particolarmente virale nelle ultime ore.