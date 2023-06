Firenze, la mamma della bimba scomparsa ingerisce candeggina e finisce in ospedale

Dopo il papà anche la madre, Katherine Alvarez, della bimba peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze è stata ricoverata in ospedale.

Katherine Alvarez ha ingerito una piccola quantità di candeggina dopo essere stata ascoltata dal pm

La donna ha ingerito una piccola quantità di candeggina, si è sentita male ed è stata poi portata all’ospedale di Careggi in ambulanza. Alcune persone hanno consegnato ai sanitari un flacone del detersivo. Malore anche per un’amica della madre di Kate, pure lei portata in ambulanza al Pronto soccorso.

Nel pomeriggio Katherine Alvarez è stata ascoltata a lungo dai pm come persona informata dei fatti. Non è chiaro se la mamma di Kata Kataleya Chicllo Alvarez abbia ingerito candeggina in un tentativo di suicidio o per compiere un gesto dimostrativo.

Fiaccolata davanti all’ex hotel Astor per la piccola Kata

Nel pomeriggio di domenica 11 giugno il padre della piccola ha tentato il suicidio in carcere ingerendo un flacone di detersivo. Nella serata di lunedì 12 giugno un gruppo di circa 30 persone ha manifestato davanti all’ex hotel Astor in solidarietà con la mamma di Kata con una fiaccolata nella speranza che sia ritrovata al più presto.