Foggia, Egidio Antonio Robortaccio muore sbalzato dall’auto in corsa dell’amico: ipotesi bravata

Il 25enne Egidio Antonio Robortaccio è morto alla periferia di Foggia, in via Gandhi, dopo essere caduto dall’auto di un amico a bordo della quale viaggiava all’alba di martedì 25 giugno.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli investigatori e non è escluso che il giovane si sia reso protagonista di una bravata. Tra le ipotesi che stanno prendendo corpo in queste ore c’è quella del surf sul cofano dell’auto da parte del 25enne. Non è da escludere neanche che Egidio Antonio Robortaccio si sia sporto troppo dal finestrino mentre l’auto viaggiava a velocità sostenuta e sia caduto rovinosamente sull’asfalto.

L’amico ha immediatamente allertato i soccorsi ma quando sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso di Robortaccio. Il conducente della Lancia Y è stato sottoposto all’alcol test e al drug test. Sul posto gli agenti della polizia locale stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente in via Ghandi.