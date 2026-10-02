Fontecchio, esce dalla casa di riposo e precipita nella scarpata: morta un’anziana, indagine sulla vigilanza

Sul posto anche l'elisoccorso per recuperare il corpo dell'anziano

L’allontanamento dalla struttura, poi la caduta nel vuoto

Era a poca distanza dalla casa di riposo quando si sarebbe allontanata dalla struttura, finendo poi in una scarpata. Una donna di circa 80 anni è morta a Fontecchio, nell’Aquilano, dopo essere precipitata per una decina di metri.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Sulmona, l’anziana, ospite della struttura, sarebbe riuscita a uscire senza che il personale presente riuscisse a impedirne l’allontanamento.

Dopo aver percorso circa un centinaio di metri, sarebbe poi precipitata nel dirupo. La dinamica della caduta resta comunque da chiarire e sarà al centro degli accertamenti.

L’allarme dopo la sua scomparsa e le ricerche

Gli operatori della casa di riposo si sarebbero accorti dell’assenza della donna e avrebbero fatto scattare l’allarme. I carabinieri hanno quindi avviato le ricerche nella zona circostante la struttura.

Il corpo dell’anziana è stato individuato in fondo alla scarpata, a circa dieci metri di profondità. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e il personale sanitario, mentre era stato attivato anche l’elisoccorso.

Per la donna, però, non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La Procura apre un fascicolo: accertamenti sulla casa di riposo

La Procura della Repubblica de L’Aquila ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Nei prossimi giorni dovrebbe essere eseguito l’esame autoptico, disposto dalla magistratura per chiarire le cause della morte e fornire ulteriori elementi sulla dinamica della caduta.

L’inchiesta dovrà inoltre ricostruire con precisione come sia stato possibile l’allontanamento dell’anziana dalla struttura, quanto tempo sia trascorso prima che venisse dato l’allarme e quali fossero le procedure previste per la vigilanza degli ospiti.

Sono aspetti ancora da accertare e sui quali gli investigatori stanno effettuando le verifiche. L’iscrizione del fascicolo a carico di ignoti, infatti, non implica al momento responsabilità attribuite a persone determinate.