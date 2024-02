Fornaci di Barga, uccide la moglie che aveva chiesto la separazione: ‘Ho fatto una cavolata’

“Ho fatto una cavolata”. I carabinieri sono intervenuti a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, nella Media valle del Serchio dove un 55enne ha ucciso a coltellate la partner per poi costituirsi.

Vittorio Pescaglini ha raggiunto Maria Batista Ferreira in auto e l’ha accoltellata per poi costituirsi

La vittima si chiamava Maria Batista Ferreira ed era di origine brasiliane. L’omicidio è avvenuto in strada in via della Stazione, intorno alle 18:00 di lunedì 26 febbraio, dove il compagno, Vittorio Pescaglini, l’ha raggiunta in auto (una Fiat Punto rimasta in strada con i fari accesi) è sceso e l’ha accoltellata. Stando a quanto si apprende i due si stavano separando con la donna che aveva già lasciato la casa coniugale e viveva in un albergo non lontano dal luogo dell’omicidio.

L’uomo è di Fabbriche di Vallico, nel comune di Vergemoli e lavorava con una cooperativa di servizi. Sul posto allertati da alcune testimonianze oculari di quanto avvenuto, è subito intervenuta una ambulanza ed è stato attivato anche l’elisoccorso ma nonostante gli sforzi dei soccorritori la donna è deceduta. “Sgomento, rabbia, tristezza e incredulità per l’ennesimo femminicidio. Stavolta consumato sul nostro territorio, a Fornaci di Barga, davanti all’Hotel Gorizia” – ha riferito la sindaca Caterina Campani. ”Un’altra donna uccisa dall’ex marito.

La brasiliana aveva lasciato la casa coniugale dopo la richiesta di separazione

Ancora una volta, la stessa tragedia, la stessa dinamica. Noi continueremo a fare la nostra parte, con le associazioni, con le scuole, con i cittadini tutti, ogni giorno, e ancora e ancora” – ha aggiunto la prima cittadina di Fornaci di Barga. “Ma certo questo impegno deve diventare comune, deve riguardare ogni giorno, tutti i giorni, tutti i livelli istituzionali e sociali del nostro paese, ci vuole un impegno fortissimo da parte del Governo, ci vuole un ulteriore cambio di passo perché tutto questo non è più accettabile. Morire così non è più accettabile. Essere uccisi per mano di un uomo non è più tollerabile”.