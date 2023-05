Buon onomastico Vittorio oggi 21 maggio, immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi il 21 maggio San Vittorio di Cesarea, un soldato di origini romane che la chiesa cattolica venera come santo. Con Polieuto e Donato subì il martirio a Cesarea di Cappadocia (Turchia). Il Martirologio Romano ha ripreso quello Geronimiano che lo citava al 21 maggio pur non fornendo particolari dettagli sulla vita del soldato. La data della morte viene collocata al 23 dicembre.

Il soldato morì martire a Cesarea di Cappadocia

Le sue spoglie furono traslate nel 1703 dalla catacomba di Calepodio alla chiesa del convento Sant’Antonio al Monte, a Rieti, dove sono ancora visibili sotto l’altare maggiore. In Italia il suo culto ha avuto un enorme diffusione con diversi sovrani e principi di Casa Savoia che furono chiamati con il suo nome. Viene invocato contro i fulmini, la grandine e gli spiriti maligni. È il patrono di Feletto, a Pertosa.

L’origine del nome. Deriva dal romano Victor, basato sull’omonimo termine che vuol dire “vincitore”, “conquistatore”, “vittorioso”, significato analogo a quello dei nomi Vincenzo e Niceta.

Buon onomastico Vittorio, Vittoria: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 21 maggio, in occasione della ricorrenza di San Vittorio di Cesarea in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Vittorio, Vittoria.

Di seguito riportiamo alcune gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare oggi 21 maggio su WhatsApp a tutti coloro che sono stati battezzati con il nome di Vittorio.