Un forte boato e tanta paura all’Isola d’Elba, in provincia di Livorno, nel pomeriggio di giovedì 20 giugno. In un primo momento si è parlato di una scossa di terremoto che non ha trovato riscontri dalle rilevazioni Ingv.

Il forte boato è stato avvertito all’Isola d’Elba e lungo la costa Toscana

Segnalazioni sono arrivate dalla Versilia e da numerose località della Toscana. Poi si è parlato di boom sonico ma con il trascorrere delle ore è emersa un’altra ipotesi dopo la precisazione del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social. “Ho appena sentito l’Aeronautica Militare che ha confermato nessun boom sonico nei cieli della Toscana. Anche l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha rilevato movimenti tellurici. La scossa, da molti avvertita come un terremoto su tutta la costa della Toscana e in alcune zone interne, non trova al momento riscontro sul tipo di evento.

Il presidente della Regione Toscana Giani: ‘Non si è trattato neanche di boom sonico’, probabile il passaggio di un asteroide

Sulla questione è intervenuto l’Ingv. “Non un terremoto ma un boato. È quanto precisa l’Ingv in merito alle segnalazioni di un terremoto che sarebbe avvenuto in Toscana intorno alle 16:30 di oggi sull’Elba. L’Istituto ha pubblicato l’immagine della rilevazione della stazione sismica di CAIS (Isola di Capraia).

“Il segnale è evidente ma non si tratta di un segnale sismico, quindi non è un terremoto”. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un bolide, per capirsi un piccolo asteroide che è entrato nell’atmosfera terrestre e si è disintegrato.