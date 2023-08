Forte boato Macerata, allarme terremoto tra i residenti: ‘Ma è un boom sonico’

Boom sonico… Un boato ha scosso i residenti della provincia di Macerata intorno alle ore 18 del 9 agosto. Un suono che ha rimbombato dalla spiaggia all’entroterra che ha allarmato i residenti che hanno pensato ad un terremoto vista l’elevato rischio di sismicità del territorio.

Il boato è stato udito da Macerata a Civitanova: ‘Boom sonico, un aereo militare ha rotto il muro del suono’

Altri hanno immaginato si trattasse di un’esplosione. Da Macerata a Civitanova passando per Tolentino e Corridonia, in tanti hanno contatto vigili del fuoco e forze dell’ordine per comprendere cosa stesse accadendo anche perché dal sito dell’Ingv non risultavano fenomeni sismici.

A qualcuno non era sfuggito il passaggio di due caccia ed, infatti, la Protezione Civile di Potenza Picena, città che ospita la base militare, ha fatto chiarezza riferendo che si trattava di un boom sonico. “Avete per caso sentito un boato? É stato un aereo militare che ha superato MAC 1. Rompendo il muro del suono“.