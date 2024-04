Francesco Saranelli muore in un tragico incidente stradale a Salve: giocava in 2ª categoria

Una giovane vita spezzata nella notte tra Pasqua e Pasquetta. Il 22enne Francesco Saranelli ha perso la vita in un incidente stradale verificatasi sulla SS 274, in località Salve, in provincia di Lecce.

Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua Audi A6 uscendo fuori strada e finendo in una scarpata. Ferito gravemente l’amico, un ragazzo di 20 anni anche lui di Presicce-Acquarica trasportato in codice rosso all’ospedale di Tricase. Due infermieri che transitavano sul luogo dell’incidente hanno prestato i primi soccorsi e chiamato il 118 ma per Francesco Saranelli non c’è stato nulla da fare. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

Il 22enne giocava in Seconda categoria nella squadra del suo paese, l’Asd Presicce-Acquarica. In precedenza aveva fatto parte del settore giovane dell’ASD Capo di Leuca che l’ha ricordato con un post pubblicato sulle pagine Facebook.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social tra incredulità e rabbia per la prematura scomparsa di un giovane amato ed apprezzato in paese. I funerali si terranno nel pomeriggio di lunedì 2 aprile nella parrocchia Sant’Andrea Apostolo.