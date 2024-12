Franco Strobel non ce l’ha fatta, fatale l’incidente in monopattino: si occupò dell’acconciatura di Maria Callas

È morto in ospedale ad oltre due settimane da un incidente con il monopattino Franco Strobel, 80 anni, di Riva del Garda, in Trentino.

L’uomo, molto conosciuto per la sua attività di parrucchiere, lo scorso 3 dicembre stava percorrendo la strada provinciale 37 del Tombio quando, all’altezza del bivio per San Giacomo, ha perso il controllo del monopattino ed è finito a terra perdendo conoscenza. Il violento impatto aveva provocato contusioni su tutto il corpo e alla testa.

Poi il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento ed il ricovero in terapia intensiva. “Fai buon viaggio papà. Ricorderemo per sempre il tuo sorriso” – ha scritto su Facebook la figlia Alessandra che con la madre, Nadia, non aveva mai smesso di sperare in una sua ripresa confidando nella sua forte tempra. Franco Strobel ha lavorato come parrucchiere ed era molto conosciuto a Riva del Garda ma per la sua attività si era fatto apprezzare anche all’estero. Attività che aveva iniziato all’età di 14 anni. Negli anni ’80 aveva aperto il suo salone, Jet Set, con la moglie di origine veneziana.

Si prese cura dell’acconciatura di Maria Callas durante le riprese di Medea e per la sua abilità come coiffeur era conteso dai grandi alberghi di Cortina, Venezia, Roma fino a diventare un punto di riferimento per l’amatore greco Livanos conosciuto a Saint Moritz. Nel 2012 era andato in pensione ma era super attivo e impegnato in molteplici attività come la pittura, la restaurazione dei mobili e quella più recente del monopattino.