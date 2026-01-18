Altamura sotto choc: fratello e sorella inseparabili muoiono nello schianto sulla provinciale 41

Antonio e Cecilia Bigi sono morti in un incidente stradale ad Altamura

La tragedia di Antonio e Cecilia Bigi, un legame indissolubile spezzato sull’asfalto

Erano insieme, come sempre. Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella inseparabili secondo chi li conosceva, hanno perso la vita nella mattinata di oggi, 18 gennaio, in un tragico incidente stradale sulla strada provinciale 41, nel tratto che collega Altamura a Laterza. Il Suv di grossa cilindrata su cui viaggiavano, per cause ancora in corso di accertamento, è improvvisamente uscito di strada. Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto.

Antonio Bigi, 21 anni, è morto sul colpo. Per Cecilia, di quattro anni più grande, la speranza è rimasta accesa per alcune ore. Trasportata in condizioni disperate al Policlinico di Bari, è deceduta nel pomeriggio nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita.

La corsa contro il tempo e il viaggio verso Bari

Le condizioni della giovane commercialista Cecilia Bigi erano apparse subito gravissime. Aveva riportato politraumi estesi, con un trauma toracico giudicato incompatibile con il trasporto in elisoccorso. È stata quindi trasferita in ambulanza dal 118 verso Bari, in una corsa contro il tempo durante la quale il medico rianimatore a bordo è riuscito a mantenerla in vita nonostante parametri clinici estremamente compromessi.

Una lotta durata ore, poi la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Cecilia non ce l’ha fatta. Con lei se ne va una giovane donna che aveva condiviso ogni passo con il fratello più piccolo.

Altri tre giovani feriti: condizioni serie ma stabili

Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre tre persone, tutte giovanissime, di età compresa tra i 25 e i 27 anni. Due sono ricoverate all’Ospedale della Murgia, una terza al Miulli di Acquaviva delle Fonti. Le loro cartelle cliniche parlano di politraumi che richiederanno tempo e cure, ma non sarebbero in pericolo di vita.

L’auto è andata completamente distrutta e i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere contorte, segno della violenza dell’impatto.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

A chiarire cosa sia accaduto saranno ora i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica del sinistro. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli, ma ogni ipotesi resta al vaglio degli inquirenti. Un tratto di strada già noto ai residenti per la sua pericolosità, specie nelle ore mattutine.

Altamura piange Antonio e Cecilia: lutto cittadino

La notizia si è diffusa rapidamente ad Altamura, lasciando la città sotto shock. I social si sono riempiti di messaggi, fiori virtuali, lacrime e ricordi. Il sindaco Antonio Petronella ha annunciato che verrà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

«Apprendo con sgomento che nell’incidente di questa mattina sono morti due ragazzi della nostra città, fratello e sorella. La notizia sconvolge tutti», ha dichiarato. «Non ci sono parole adeguate per esprimere il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Bigi. A loro va l’abbraccio dell’intera comunità».

Il primo cittadino ha espresso anche apprensione per i feriti e lanciato un appello accorato: «Chiedo a tutti gli automobilisti di custodire la vita sulle nostre strade. Guidiamo con attenzione, calma e rispetto reciproco».