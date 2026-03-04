Uccise 4 persone a scuola col fucile che gli fu regalato a Natale: condannato il padre per la strage in Georgia

Colin Gray

Perché Colin Gray è stato condannato per la sparatoria alla Apalachee High School?

Un regalo di Natale trasformato in prova d’accusa. È questo il dettaglio che ha segnato il processo a Colin Gray, 55 anni, riconosciuto colpevole di omicidio, crudeltà sui minori e altre accuse legate alla strage avvenuta nel 2024 alla Apalachee High School, a Winder, nello stato della Georgia.

Quattro le vittime: Christian Angulo, 14 anni, Mason Schermerhorn, 14 anni, Richard Aspinwall, 39 anni, e Cristina Irimie, 53 anni. Due studenti e due insegnanti uccisi da un quattordicenne che oggi attende a sua volta il processo.

Ma per la giuria della contea di Barrow, il padre non è stato uno spettatore inconsapevole. È stato, secondo l’accusa, l’uomo che avrebbe potuto impedire tutto.

Il fucile AR regalato a Natale: il dettaglio che ha cambiato il processo

Durante il dibattimento è emerso un elemento decisivo: Colin Gray aveva acquistato per il figlio un fucile in stile AR come regalo di Natale, l’anno precedente alla strage.

Un’arma potente, consegnata a un ragazzo che solo sette mesi prima era stato interrogato dalla polizia per minacce online di compiere una sparatoria in una scuola.

Gli investigatori sono stati categorici: Gray sapeva che il figlio mostrava segnali di deterioramento mentale, un’ossessione per le armi e fantasie violente. In aula, la procuratrice aggiunta Patricia Brooks ha usato parole durissime:

“Era una bomba pronta a esplodere. E invece di disarmarlo, gli diede il detonatore.”

Un quaderno sequestrato dagli inquirenti descriveva nei dettagli il piano per uccidere studenti e insegnanti. Segnali ignorati, secondo l’accusa. Minimizzati, secondo la difesa.

Cosa sapeva il padre prima della strage

Prima della tragedia, l’FBI aveva già acceso un faro sulla famiglia. Nel maggio 2023 il National Threat Operations Center aveva ricevuto segnalazioni anonime di minacce online relative a una possibile sparatoria scolastica.

Le indagini avevano condotto fino alla Georgia in meno di 24 ore. Gli agenti avevano interrogato il ragazzo e il padre. Colin Gray aveva dichiarato di possedere armi da caccia, ma di non consentire al figlio l’accesso senza supervisione.

All’epoca non c’erano elementi sufficienti per un arresto. Le scuole locali erano state allertate. Ma nessuno aveva potuto – o voluto – fare di più.

In aula, Gray ha testimoniato di non aver mai immaginato che il figlio potesse trasformare quelle minacce in realtà. La difesa ha cercato di scaricare ogni responsabilità sul ragazzo, definendo la strage una “decisione consapevole e segreta”.

La giuria ha deliberato per appena due ore. Il verdetto: colpevole.

Un precedente storico negli Stati Uniti: genitori responsabili penalmente

Il caso Gray segna la terza volta negli Stati Uniti in cui un genitore viene ritenuto penalmente responsabile per una sparatoria di massa compiuta dal proprio figlio.

Solo pochi mesi prima, in Michigan, i coniugi James Crumbley e Jennifer Crumbley erano stati condannati per omicidio colposo dopo che il figlio aveva ucciso quattro studenti con una pistola acquistata dai genitori pochi giorni prima dell’attacco.

Un cambio di paradigma nella giurisprudenza americana: non più solo il giovane tiratore, ma anche l’adulto che ha ignorato segnali, allarmi, richieste di aiuto.

E ora cosa rischia Colin Gray?

Colin Gray rischia almeno 30 anni di carcere. La data della sentenza non è ancora stata fissata. Secondo i media presenti in aula, non ha mostrato reazioni visibili alla lettura del verdetto.

Nel frattempo, il figlio Colt Gray resta in attesa di processo.

Resta una domanda che attraversa l’America e oltre: fino a che punto un genitore è responsabile delle azioni di un figlio adolescente? E quando l’accesso alle armi si intreccia con segnali evidenti di instabilità, può davvero bastare dire “non lo sapevo”?

In questa vicenda, la giuria ha dato una risposta netta. Quel fucile sotto l’albero di Natale non era solo un regalo. Era, per l’accusa, l’innesco di una tragedia annunciata.