Frosinone, parto improvviso alla vigilia di Natale: Federico nasce in auto durante la corsa in ospedale

Dieci minuti: nemmeno il tempo di prendere la valigia pronta già da giorni, mettersi subito in macchina e farsi accompagnare di corsa in ospedale dalla suocera per portare a termine la gravidanza. Lo Spaziani di Frosinone è a pochi passi da Patrica: basta attraversare la via dei Monti Lepini ed il gioco è fatto. Invece no.

Patrica, il travaglio durante i preparativi per il cenone: la corsa allo Spaziani di Frosinone accompagnata dalla suocera

Dieci minuti dopo aver rotto le acque, Giulia ha avuto la chiara percezione che Federico si stessi facendo spazio e stesse venendo al mondo: lì in macchina, mentre la suocera guidava verso l’ospedale, lungo la Regionale che collega Frosinone con Latina . È accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 24 dicembre, nel pieno dei preparativi per il cenone di Natale. Giulia, titolare di un negozio di biancheria a Patrica, sposata con Leonardo, genitori già di un’altra bambina, era in casa con la suocera.

Ha avuto il chiaro segnale di inizio del parto: la rottura improvvisa delle acque e le prime contrazioni, forti ed anche ravvicinate. La donna non ha perso tempo. Con la suocera hanno mollato tutto per mettersi in macchina ed avviarsi verso il vicino ospedale Spaziani che dista una manciata di chilometri, telefonando a Leonardo che era in giro e dicendogli di non rientrare a casa ma di andare direttamente in reparto.

Le contrazioni sempre più forti, l’intervento dell’ambulanza del 118, il parto in auto e la telefonata al marito

Ma lungo il percorso le contrazioni si sono fatte ancora più forti e ravvicinate e Federico ha iniziato a farsi largo verso la vita. A quel punto la suocera di Giulia ha chiamato il 118 e ha chiesto aiuto: una squadra di sanitari del 118 con un’ostetrica è partita immediatamente dallo Spaziani andando incontro alle due donne. All’arrivo hanno aiutato Giulia: Federico è nato in macchina. Mamma e figlio stanno bene e solo per precauzione sono in ospedale.