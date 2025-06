Sabato 28 giugno il funerale di Leonardo Xu, morto dopo un incidente in piscina: i dubbi della famiglia

Il piccolo Leonardo Xu

È stata fissata per sabato 28 giugno 2025 la data del funerale di Leonardo Xu, il bambino di 10 anni deceduto presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era ricoverato in terapia intensiva dopo un tragico episodio avvenuto nella piscina comunale di Torre de’ Picenardi, in provincia di Cremona. Il piccolo, residente a Canneto sull’Oglio con la sua famiglia, si trovava nella struttura natatoria insieme al gruppo estivo del grest locale quando, secondo le prime ricostruzioni, ha perso conoscenza in acqua.

L’autopsia effettuata nei giorni scorsi ha consentito alla Procura di Cremona di concedere il nullaosta per la sepoltura, permettendo ai genitori di organizzare l’estremo saluto. I funerali si svolgeranno alle ore 10 di sabato, con corteo in partenza dalla casa funeraria Ghidotti & Murelli di Canneto sull’Oglio verso il cimitero cittadino.

Le perplessità dei genitori: Leonardo non sapeva nuotare

Secondo quanto dichiarato dai genitori, Leonardo non sapeva nuotare e ciò solleva interrogativi sul livello di sorveglianza e sulla sicurezza garantita durante l’attività in piscina. La famiglia esclude un malore improvviso e sostiene che il bambino sia stato lasciato incustodito in una zona non adatta a chi non possiede competenze natatorie. Per questo motivo, la Procura ha aperto un fascicolo d’indagine volto a chiarire l’esatta dinamica dei fatti, anche se al momento non vi sono iscritti nel registro degli indagati né specifiche ipotesi di reato.

La piscina di Torre de’ Picenardi è rimasta chiusa dopo l’accaduto e le autorità stanno analizzando tutte le testimonianze e le registrazioni video per fare luce su eventuali negligenze.

Un paese in lutto: sospeso il grest, rinviata la notte bianca

La comunità di Canneto sull’Oglio è profondamente scossa dalla tragedia. Il grest è stato sospeso in segno di lutto e solidarietà verso la famiglia Xu, mentre il Comune ha posticipato la “Notte Bianca” prevista per sabato sera, data in cui si terranno i funerali del piccolo. Già sabato scorso era stato proclamato lutto cittadino, con una cerimonia pubblica in piazza alla presenza del sindaco Nicolò Ficicchia e del primo cittadino di Torre de’ Picenardi, Marcello Volpi.

Decine di cittadini si sono stretti attorno alla famiglia durante la veglia organizzata in onore del bambino, dimostrando affetto e vicinanza in un momento così drammatico.

Una famiglia distrutta dal dolore

Leonardo lascia la mamma Jinzhu, il papà Zhishan, i fratelli Cristina, Federico e Andrea. La famiglia chiede con forza che venga fatta chiarezza e che si stabiliscano eventuali responsabilità, affinché tragedie simili non accadano mai più. La speranza è che le indagini possano restituire verità e giustizia nel rispetto della memoria di un bambino pieno di vita, strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari.